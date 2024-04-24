«Здесь играли смурфики?» Как провалился эксперимент с синим грунтом в Мадриде в 2012-м

На прошедшем в начале апреля «Мастерсе» в Монте-Карло царила привычная умиротворённая атмосфера: радушные зрители и потрясающие баталии на корте. Сильно напрягало лишь одно обстоятельство в виде грунта необычного цвета – рыжего, но при этом настолько выцветшего, что на нём практически не был виден мяч. Ситуацию не особо улучшили даже настройки качества картинки на Full HD.

Во многом из-за таких же противоречивых впечатлений от матчей жёлтым мячом на рыжем грунте в 2012 году владелец грунтового турнира в Мадриде Ион Цириак решился на эксперимент с синим грунтом.

Синий грунт в угоду телевидению и главному спонсору турнира в Мадриде

В установленном в 2016 году коридоре чемпионов на Открытом чемпионате Мадрида стены украшают полотна с изображением победителей. Как и следовало ожидать, на корте с грунтовым покрытием доминируют рыжие тона – за исключением изображений Серены Уильямс и Роджера Федерера 2012 года. Тогда организаторы турнира изменили цвет кортов с традиционного красновато-оранжевого на ярко-лазурный, стремясь создать уникальный фирменный стиль и улучшить контраст с жёлтым мячом в угоду спонсорам и телевидению. Спонсором турнира является страховая компания Mutua Madrilena, у которой фирменным цветом является синий.

После того как ведущие игроки пожаловались на слишком скользкое покрытие и его непохожесть на другие корты, в следующем году синий грунт исчез и в данный момент не используется нигде в мире. Король грунта Рафа Надаль тогда жаловался больше всех: «Ужасное решение. В моём представлении грунт может быть только красного цвета. К тому же это часть нашей истории. Я нигде не видел красной травы, так почему же тогда появилась необходимость играть на синем грунте?»

Главный идейный вдохновитель вручает трофей своего имени за победу в Мадриде Серене Уильямс Фото: AMA/Getty Images

Данный «Мастерс» не всегда проходил в Мадриде. Первый его розыгрыш состоялся в 1990 году в шведском Стокгольме (играли в зале на кортах с жёстким покрытием), после чего в 1995-м турнир переехал в Германию. Сначала проводился в Эссене, затем — в Штутгарте, а в 2002 году из финансовых соображений прописался в Мадриде и сменил покрытие на грунтовое. Ещё во время розыгрыша турнира в Штутгарте лицензию на право его проведения выкупил Цириак и постелил в интересах телевидения хард синего цвета.

Совсем скоро этот цвет стал основным на главных хардовых мэйджорах – US Open (с 2005 года) и Australian Open (2008). «Я хотел сделать наш спорт лучше для восприятия телезрителями и посчитал необходимым совершить такой же эксперимент с грунтом. Синее покрытие идеально контрастирует с жёлтым мячом – видимость увеличивается на 25-30%», – аргументировал бывший румынский теннисист, хоккеист, а ныне общественный деятель и бизнесмен. Цириак абсолютно прав, ведь если посмотреть на цветовой круг Освальда (окружность, в которой расположены цвета на 24 секторах с диадами – противоположными цветами), то на нём видно, что синий цвет расположен почти напротив жёлтого.

Руководитель отдела соревнований и обслуживания игроков Madrid Open Хосе Мигель Гарсия сказал, что голубой грунт имел то же самое земляное происхождение, что и стандартный, лишь с той разницей, что из выкопанного грунта был удален оксид железа для изменения его цвета с красного на белый. Затем из него делали белые кирпичи, измельчали и добавляли синий пигмент. Цириак отметил, что синий грунт обходился в два раза дороже красного, но его это не остановило.

Надаль пожаловался на скользкие корты, Серена не увидела проблемы

Надаль и другие ведущие теннисисты Совета игроков ATP, в том числе Новак Джокович и Федерер, выступили с резкой критикой синего грунта ещё на стадии вынесения этого вопроса на общественное обсуждение. «Ха! Синий грунт… На нём играли смурфики?» – потроллил организаторов острый на язык Иво Карлович. Однако, несмотря на многочисленные пожелания обойтись без радикальных решений относительно покрытия в Мадриде, организаторам турнира и в частности его тогдашнему исполнительному директору Адаму Хелфанту удалось выбить одобрение у ATP на проведение матчей на синем грунте.

Синий грунт Рафе не зашёл Фото: Jasper Juinen/Getty Images

Возглавлявший на тот момент Совет игроков ATP Эрик Буторак признался, что скепсис теннисистов по поводу покрытия подтвердился с первых тренировок: «Поверхность оказалась настолько скользкой, что это напоминало не теннис, а хоккей. Особенно негодовали Рафа и Новак». Цириак, в свою очередь, не видел такой огромной проблемы и заявил, что их жалобы – всего лишь попытка оправдаться за неудачные выступления в том году в Мадриде. Надаль и Джокович проиграли соотечественникам – Фернандо Вердаско и Янко Типсаревичу соответственно.

«Для меня очень важно иметь возможность хорошо двигаться, чтобы хорошо бить по мячу. В этом году в Мадриде для этого не было соответствующих условий, – бурчал Рафа. – Если ничего не изменится, то для меня в календаре на один турнир станет меньше. Эта поверхность дестабилизирует игру. Это совершенно другая игра, и я не хочу рисковать». Однако отзывы были не только негативными. Выигравшая в 2012 году турнир в Мадриде Серена Уильямс не увидела проблемы в синем грунте: «Я не заметила разницы между синей и красной глиной. Думаю, это то же самое, просто ты не так пачкаешься». Поддержал американку и хорват Иван Любичич: «Я бы не сказал, что синий грунт опаснее кортов с травой или с твёрдым покрытием».

Интересное мнение выразил американский профессиональный тренер Аллистер Маккоу, работавший c Бернардом Томичем. «Проблема Мадрида не в том, что цвет синий, а в количестве грунта, покрывающего поверхность. Мне кажется, его недостаточно. Если пошаркать ногой и удалить часть грунта, то можете разглядеть твёрдый резиновый коврик, – подчеркнул Маккоу. – Когда вода распыляется по поверхности, она становится скользкой. И всё же главной проблемой Мадрида я бы назвал не грунт, а высоту. Столица Испании находится на высоте 650 м над уровнем моря, и в разреженном воздухе мячи летят быстрее».

С эстетической точки зрения синий грунт был невероятно крут Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Гарсия не стал отрицать проблем с покрытием, но заявил, что винить в этом синий цвет нужно в последнюю очередь. Функционер турнира отметил, что игроки критикуют покрытие с самого первого турнира в 2009 году, когда оно было ещё традиционного цвета. «Они жаловались на то, что корт был мягким и неровным из-за плохо установленных дренажных систем в спортивном комплексе Caja Magica. Но по большому счёту это не наша вина. Мы работаем над устранением проблем», – отметил Гарсия.

ATP запретила проведение матчей на синем грунте

Не на руку синей глине пошли и погодные условия – в 2012 году площадку заливали дожди, после чего последовала аномальная жара, и покрытие превратилось в более твёрдую поверхность, чем предполагалось. Игроки не могли контролировать скольжение по рыхлой поверхности, которую Гарсия сравнил с шариками на бетонном полу. Однако, несмотря на сложные условия, ни один игрок за неделю не пострадал, а телевизионная эстетика нововведения была подтверждена: за жёлтым мячом было легче следить, чем на любом турнире с грунтовым покрытием до этого. Поверхность также соответствовала футуристическому дизайну места проведения турнира под названием Magic Box, покрытому металлическими панелями.

Многие участники остались недовольны условиями, что вынудило организаторов вернуться к рыжему грунту в следующем году. После этого игроки сразу сменили гнев на милость. «В сравнении с годом с синим грунтом теперь корты стали фантастическими», – сиял в 2013-м Надаль. Австралийка Саманта Стосур сказала, что мадридский грунт теперь входит в число лучших в мире, и она не видит причин проводить новые цветовые эксперименты: «Не нужно портить то, что и так идеально».

Джокович на турнире в Мадриде в 2012 году Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Дипломатичный Джокович похвалил Цириака за готовность привносить в игру что-то новое: «Я приветствую его творческий дух и мышление, основанные на инновациях и эволюции. Думаю, это правильный путь. Всё движется вперёд — и теннис не исключение. Главное, чтобы игроки были довольны». Однако сам владелец турнира в Мадриде остался разочарованным: «Теперь я снова не вижу мяч. Может, это просто потому, что я уже старый и ношу очки».

В начале 2013 года ATP официально запретила использование синего грунта на всех турнирах. «Для нас главное – качество кортов и безопасность игроков, а не цвет покрытия. Мы не имеем ничего против использования инновационных идей, но в этот раз ноу-хау не зашло», – констатировал бывший глава АТР Брэд Дрюитт.