Котов вышел во второй круг «Мастерса» в Мадриде. Павел может попасть на Синнера

Сегодня, 25 апреля, на супертурнире в Мадриде завершились матчи первого круга в мужском одиночном разряде. На стадии 1/64 финала в борьбу вступили три российских теннисиста, и двое из них закончили выступления в среду, 24 апреля. Роман Сафиуллин, несмотря на пристойный счёт (4:6, 4:6), без особых шансов проиграл Тьяго Уайлду, а Аслан Карацев, проводивший первый матч после травмы колена, также в двух сетах уступил Фабиану Марожану, после того как упустил 11 сетболов в первой партии. Подробнее об этих играх читайте в отдельном материале.

А Павел Котов, занимающий 72-е место в рейтинге ATP, сегодня играл с 36-летним испанцем Альбертом Рамос-Виньоласом, не входящим в первую сотню. Ранее Виньолас, попавший в основную сетку через квалификацию, никогда не играл с Котовым. В отчётной встрече успех сопутствовал россиянину.

В первом сете ход игры контролировал Котов. В середине партии, после счёта 2:2, россиянин здорово провёл отрезок, на котором ему удалось выиграть 13 очков из 14. В этот отрезок уместился единственный брейк. Подавая на партию при 5:3, Котов использовал второй сетбол — 6:3 за 38 минут. Павел успел записать на свой счёт пять эйсов, продемонстрировав при этом приличный процент попадания первой подачи (81).

Во второй партии Котов решил быстро закончить дело, и поначалу всё к тому и шло. В первых четырёх геймах он проиграл в общей сложности лишь три очка — 4:0. Затем россиянин чуть забуксовал, в результате чего его соперник смог отыграть один брейк. Рамос-Виньолас мог и восстановить равновесие, но упустил брейк-пойнт в восьмом гейме, и счёт вместо 4:4 стал 5:3 в пользу Котова. А подавая на матч при 5:4, Павел реализовал первый же матчбол — 6:3, 6:4 за 1 час 29 минут.

Во втором раунде Котов встретится с австралийцем Джорданом Томпсоном, 32-м сеяным. А если пройдёт его — то может выйти на действующего чемпиона AO, вторую ракетку мира Янника Синнера (1), который во втором круге сразится со своим соотечественником Лоренцо Сонего.

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль в первом круге играл с 16-летним американцем Дарвином Бланшем, получившим уайлд-кард на турнир. Бланш не входит в первую тысячу мирового рейтинга. Юный теннисист, проводивший второй матч в сезоне и в карьере на уровне ATP, не смог оказать сопротивления Надалю, даром что Рафа, как ни крути, уже не тот, что раньше. 6:1, 6:0 за 1 час 6 минут — с таким счётом победил титулованный испанец, выступающий по защищённому рейтингу.

«Это здорово. После того как многое изменилось за последние несколько лет, каждый раз, когда у меня появляется шанс оказаться на корте этого потрясающего стадиона с безоговорочной поддержкой, это очень много значит для меня. Стараюсь наслаждаться каждым моментом. Завтра ещё один день тренировок здесь, а послезавтра я снова буду на корте. Это заставляет меня чувствовать себя прекрасно», — сказал Надаль после матча.

Рафаэль Надаль и Дарвин Бланш Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Во втором раунде Надаль сыграет с австралийцем Алексом де Минором (10). Совсем недавно де Минор обыграл Рафаэля в 1/16 финала «пятисотника» в Барселоне — 7:5, 6:1.

Напомним, Даниил Медведев, посеянный под третьим номером, Андрей Рублёв (7) и Карен Хачанов (16) начнут борьбу на турнире со второго круга.

А у женщин уже начались встречи второго раунда. Людмила Самсонова (15) вышла на корт с четырёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема» Наоми Осакой, выступающей по защищённому рейтингу. Самсонова одержала непростую победу в трёх сетах. Подробнее об этой встрече читайте в отдельном материале.

Вероника Кудерметова (17) сражалась с малоизвестной аргентинкой Марией Карле (Q), крайне редко появляющейся на турнирах уровня WTA. Изначально Кудерметова, год назад дошедшая до полуфинала в Мадриде, должна была играть с победительницей противостояния чемпионки US Open — 2021 Эммы Радукану и бывшей первой ракетки мира Каролины Плишковой. Но Плишкова снялась с турнира, а Карле, попавшая в сетку на её место, уверенно разобралась с Радукану — 6:2, 6:2.

Карле не смутил статус соперницы. Всё же Кудерметова и в топ-10 мирового рейтинга забиралась, и два титула WTA выиграла. Россиянка начала матч с брейка, но затем проиграла четыре гейма подряд. Особенно обидно было в четвёртом гейме, который Вероника начала с 40:0, но потом отдала его с третьего брейк-пойнта. Во второй половине сета Кудерметова прибавила и, пусть и не сразу, отыграла отставание по брейкам. Аргентинка при 5:3 в свою пользу не подала на партию, хотя вела 30:0. Но в 10-м гейме Мария использовала первый же сетбол на приёме — 6:4 за 1 час 8 минут.

Во второй партии Кудерметова, казалось, переломит ситуацию. В третьем гейме россиянка сделала брейк под ноль, а затем подтвердила его — 3:1. В пятом гейме у Вероники был ещё один брейк-пойнт, но она его не использовала. И это стало началом конца. Карле выиграла четыре гейма подряд, всякий раз дожимая соперницу с нескольких брейк-пойнтов. Восьмой гейм россиянка отдала с 40:0! Затем, как и в первом сете, Мария проиграла гейм, подавая при 5:3 в свою пользу. Но уже в следующем гейме отдала лишь одно очко на приёме и одержала сенсационную победу — 6:4, 6:4 за 2 часа 14 минут.

Из-за этого Кудерметова, которая не смогла защитить прошлогодний полуфинал, выпадет из топ-20 рейтинга WTA. В лучшем случае она откатится на 25-е место, а то и ниже.

Наконец, Анастасия Потапова играла с финалисткой US Open 2021 года Лейлой Фернандес (32). По личным встречам Фернандес вела со счётом 2-0. Правда, играли они достаточно давно: в четвертьфинале Акапулько-2020 (6:3, 7:5) и в первом круге «Ролан Гаррос» — 2021 (6:2, 6:1). Потапова, напомним, в первом круге выиграла российское дерби у Дианы Шнайдер.

В начале матча у обеих теннисисток были проблемы в геймах на своей подаче. Так, Фернандес в первом гейме допустила две двойные ошибки, а в третьем — одну, зато на брейк-пойнте. Потапова быстрее нашла свою игру и, отыграв двойной брейк-пойнт в четвёртом гейме, следом сделала третий брейк подряд — 4:1. Затем, правда, россиянка стала ошибаться, а канадка, напротив, стала точнее бить и сократила отставание — 4:3, но по-прежнему в пользу Анастасии.

Определяющим оказался длинный девятый гейм с семью «ровно», проходивший при 3:5 на подаче Лейлы. У Потаповой было четыре сетбола на приёме, но ни одного из них она не использовала. Анастасия трижды пробивала в сетку в соответствующих розыгрышах, а ещё один сетбол Фернандес, сыпавшая двойными (семь за сет), отыграла виннерсом. Как бы то ни было, у Потаповой ещё оставалась возможность подать на партию, но она ею не воспользовалась, забрав лишь один розыгрыш, — 5:5.

После такого Анастасия подрасклеилась. 11-й гейм её соперница взяла на подаче, а в 12-м россиянка, подавая, не взяла ни одного очка, ещё и двойную ошибку допустив. Лейла, изрядно прибавившая под конец партии, лучше действовала в обменах, а на сетболе Потапова, проигравшая в итоге четыре гейма подряд, ошиблась по длине — 7:5 в пользу Фернандес за 56 минут.

Во втором сете Потапова уже в первом гейме заработала двойной брейк-пойнт на ошибках Фернандес, но не воспользовалась своими шансами. А вот канадка в шестом гейме сделала брейк, которого ей хватило для победы в матче. Россиянка допустила тогда две двойные, в том числе на брейк-пойнте — 4:2 в пользу Лейлы. А при 5:3 Фернандес подавала на матч. И использовала первый же матчбол — 7:5, 6:3 за 1 час 32 минуты.

Супертурнир в Мадриде закончится 5 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».