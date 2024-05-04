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Мадрид, Мастерс, надписи на камерах: сердечко Новака Джоковича, клякса Рафы Надаля, раздражение Марии Шараповой

«Поправляйся скорее, Даниил». Кто придумал традицию оставлять послания на камерах?
Михаил Георгиев
Даниил Медведев оставляет надпись на камере
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На турнире в Мадриде всем игрокам, кто снимался из-за травм, желали удачи. Что ещё интересного пишут игроки на экране?

Грунтовый турнир в Мадриде оказался полон сенсаций, в частности, во многом из-за травм ведущих теннисистов. «Поправляйся скорее, Даниил», – написал на камере чешский теннисист Иржи Легечка в адрес получившего повреждение Медведева. Уже в следующей игре сломался сам чех, а его соперник Феликс Оже-Альяссим написал на камере: «Сочувствую тебе, Иржи. Ты поправишься».

Послание Феликса травмированному сопернику

Послание Феликса травмированному сопернику

Фото: Кадр из трансляции

Традиции расписываться на камере уже более четверти века – рассказываем, откуда она взялась и как менялось к ней отношение теннисистов.

Хуркач поблагодарил фанатов посланием по-китайски

В 2019 году ATP выпустила подборку наиболее оригинальных автографов и посланий, которые игроки оставляют на камерах. Среди них особенно выделяется послание Новака Джоковича – серб нарисовал целую картину с сердечком и другой графикой, использовав для этого маркеры разных цветов. Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро как-то оставил автограф и поцеловал камеру, также выяснилось, что Рафа Надаль любит стучать по маркеру, чтобы из него забрызгала краска.

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«Потихоньку старею, но всё ещё свежа», – иронично написала Ига Свёнтек во время «Ролан Гаррос» – 2022. Однако нередко сил и эмоций на корте оставлено так много, что креатив теннисистов заканчивается – та же Свёнтек однажды выдавила из себя: «Я не знаю, что написать». Также ничего удивительного, когда игроки вместо красивых цитат выдают что-то в стиле Стефаноса Циципаса, который пару лет назад в Риме оставлял странные послания, вроде «розовый краб», «оранжевый стул» и «зелёный парашют». «Это то, что просто в тот момент пришло мне в голову», – хихикал грек.

Новак Джокович пишет что-то оригинальное

Новак Джокович пишет что-то оригинальное

Фото: Andy Cheung/Getty Images

Нередко теннисисты превращают послания в какую-то тайную игру, словно они шпионы на задании. В 2013 году подобными посланиями на турнире в Индиан-Уэллсе отметилась Мария Шарапова. «Да я пошутила!», «Сладких снов», «Когда мне напишешь?» Есть случаи, когда игроки подходят к месседжам со всей ответственностью, как Хуберт Хуркач. «Китайский язык очень трудный. Я хотел поблагодарить болельщиков за потрясающую поддержку. Мне пришлось потратить несколько часов, чтобы выучить два иероглифа, означающих «спасибо» по-китайски. Надеюсь, правильно их написал», – переживал поляк.

Как известно, у Даниила Медведева сложные отношения с грунтом. Накануне «Ролан Гаррос» – 2020 россиянин признался: «На грунте мой уровень падает против многих игроков. Ряду теннисистов вращение даётся естественно, а мне приходится менять игру, адаптироваться – и это делает меня более уязвимым». Но Медведева всегда отличала не только искренность, но и самоирония. Поэтому после победы в финале Рима-2023 над датчанином Хольгером Руне (7:5, 7:5) Даниил написал на камере: «Люблю грунт». Тот титул стал первым в карьере Медведева на этом покрытии.

Впервые игроки начали расписываться на камерах в 1990-е

Считается, что традиция расписываться на камере происходит с конца 1990-х – явление зародилось во Франции. «Трудно указать точный год, когда всё началось, но зато я наверняка знаю причину, – признался французский журналист France Télévisions Нельсон Монфор. – Это сделано для того, чтобы отметить переключение международного вещания на местное. По этой же причине интервью проводятся после матча. Символически это похоже на финальные титры фильма – свидетельствуют о конце матча».

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Помощник продюсера, ответственного за трансляцию поединков «Ролан Гаррос», Фредерик Табурен рассказал, как всё начиналось: «Впервые мы опробовали такой подход в 1990-е годы на «Мастерсе» в Берси. На французском мэйджоре такую практику ввели в 2002 или 2003 году. На корте Филиппа Шатрье игроки расписываются на камере, точнее, на маленькой тонкой пластинке оргстекла, прикреплённой к объективу. Для каждого игрока предназначена отдельная пластинка».

Светлана Кузнецова во время турнира в Риме в 2007 году

Светлана Кузнецова во время турнира в Риме в 2007 году

Фото: Julian Finney/Getty Images

Главное, что автографы и послания теннисистов представляют собой не просто жест – по окончании «Ролан Гаррос» France Télévisions выставляет их на аукцион, а все вырученные средства идут на помощь детским благотворительным фондам. «Болельщики с нетерпением ждут эту часть матча, давно ставшую ритуалом. Момент с подписью очень волнительный – когда игрок подходит к камере, публика громко приветствует его жест. Фанаты знают, что это не просто послание, – подчеркнул Фред Аккорси, бывший помощник режиссёра трансляций из Парижа Фреда Годара. – В конце концов, разве не в этом смысл, придаваемый этому символическому ритуалу: один маленький жест для игрока – один большой шаг для человечества?»

Шарапова поначалу креативила, а потом призналась, что ей надоели подписи

Однако в последнее время традиция расписываться на камере теряет популярность – игроки хоть и не отказываются от неё, но уже и не настолько креативны, как в былые годы. «К сожалению, существует очень тонкая грань между традицией и тривиальностью, – сокрушается журналист Sports Illustrated Джон Вертхейм. – Я нахожу это смешным. И почему право подписи имеют только победители?»

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По мнению Монфорта, причина вполне очевидна: «Есть игроки, которые находят это немного утомительным, если расписываться приходится систематически. Я помню некоторых теннисистов, которые уходили с корта без подписи, и тогда их преследовал ассистент продюсера, который вручал им маркер. Это случалось несколько раз, и часто игроков чуть ли не приходилось заставлять. В то же время тот факт, что это делается только после победы, помогает им изыскать для этого мотивацию».

Шарапова обдумывала послания в последнюю минуту

Шарапова обдумывала послания в последнюю минуту

Фото: Michael Dodge/Getty Images

Доходит до того, что многие игроки всегда пишут на камере одно и то же, как это делал француз Микаэль Льодра – постоянно писал «Go Paris!» Шарапову поначалу эта традиция веселила, однажды она написала на камере «Как вы нас нашли?» Подпись была адресована журналистам, которые узнали про её роман с Григором Димитровым. Однако из матча в матч быть оригинальной оказалось непросто. «Мои послания обдумываются в последнюю минуту. Если честно, то мне надоели подписи, и я даже не знаю, почему мы всегда должны это делать?» – недоумевала Мария.

И всё же традиция по-прежнему жива и вдохновляет многих фанатов на игру в теннис. Так юный ютубер из Канады Престон Норрис признался, что начал играть после того, как в четыре года увидел расписывающегося на камере Роджера Федерера и сказал: «Папа, я тоже хочу это сделать!»

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