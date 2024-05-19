«Не понимаю, что происходит». Медведев сенсационно победил на «Мастерсе» в Риме в 2023-м

Четвёртая ракетка мира Даниил Медведев в этом году не смог защитить титул на «Мастерсе» в Риме, уступив американцу Томми Полу в 1/8 финала. Теперь Даниил рискует опуститься на одну позицию ниже в рейтинге ATP, если немец Александр Зверев обыграет чилийца Николаса Харри в финале турнира в столице Италии.

Как бы то ни было, нельзя отрицать постепенный прогресс Медведева на грунте. Титул в Риме в прошлом сезоне стал своего рода переломным моментом, который заставил Даниила иначе воспринимать ранее нелюбимое покрытие. Вспоминаем, как россиянин сенсационно пришёл к своему первому титулу на грунтовом «Мастерсе».

Медведев был посеян под третьим номером в Риме в 2023-м. В рейтинге его опережали Новак Джокович и Карлос Алькарас. Настрой Новака и Карлоса любой ценой поднять над головой кубок в Италии подвергался сомнению, так что серьёзными претендентами на титул также следовало считать сильных грунтовиков Каспера Рууда и Стефаноса Циципаса, посеянных под четвёртым и пятым номерами соответственно. В итоге Джокович и Алькарас сошли с дистанции в четвертьфинале и третьем круге соответственно, а в полуфинал пробились именно мастера грунта и сенсационный Медведев.

Даниил ранее трижды выступал в Риме – в двух случаях вылетал в первом раунде и один раз дошёл до второго круга. Никто не ждал больших свершений от россиянина и на этот раз, хотя шанс как минимум показать лучший результат в карьере всё-таки был высоким. Даниил справился с задачей, уверенно обыграв финна Эмиля Руусувуори (6:4, 6:2) во втором круге. Далее Медведев разобрался с испанцем Бернабе Сапата-Миральесом (3:6, 6:1, 6:3).

Даниил Медведев на «Мастерсе» в Риме в 2023-м Фото: Justin Setterfield/Getty Images

В четвёртом раунде Рима соперником Медведева стал 19-й сеяный Александр Зверев. Рейтинг Александра не отражал его реальный уровень. Он только начал полноценно возвращаться в игру после жуткой травмы ноги, полученной в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2022. На грунте Зверев всегда играл неплохо, но в Риме Медведев его остановил – 6:2, 7:6. Даниил определённо стал крайне неудобным соперником для Александра – россиянин переиграл немца в восьми из девяти последних встреч.

Вот так планомерно Медведев дошёл в Риме до четвертьфинала. Играл Даниил раскованно, поскольку на него не давил груз ответственности. Россиянин уже показал лучший результат в Риме, а завоевания титула от него никто и не требовал. В четвертьфинале Даниил разобрался с немецким квалифаером Янником Ханфманом (6:2, 6:2), который ранее неожиданно прошёл входящих в топ-10 Тейлора Фритца и Андрея Рублёва. Лимит сенсаций Янник на этом исчерпал, Медведев не оставил ему шансов на корте.

В полуфинале соперником Даниила стал Стефанос Циципас. Между теннисистами сложились не лучшие отношения после конфликта на «Мастерсе» в Майами в 2018-м. Неприязнь проявлялась и в полуфинале Рима через пять лет. Медведев и Циципас не стали фотографироваться перед матчем, а на корте развернулась напряжённая борьба. Даниил вышел победителем противостояния – 7:5, 7:5. Россиянин повёл 8:4 в личных встречах с греком. Триумф Медведев отметил танцем. На пресс-конференции Даниил отмечал, что в тот момент ему просто захотелось станцевать на эмоциях, но фактически это была «ответка» за прошлую насмешку Стефаноса. В 2022 году Циципас обыграл россиянина в Цинциннати и тоже танцевал после матчбола.

В финале Медведеву пришлось встретиться с 20-летним датчанином Хольгером Руне, ещё одним специалистом по игре на грунте. Руне несколькими неделями ранее одолел Даниила в четвертьфинале Монте-Карло, а в полуфинале Рима прошёл Каспера Рууда. Хольгер шёл за своим вторым «Мастерсом» после Парижа-2022 и считался небольшим фаворитом решающего матча. Но Медведев снова разочаровал скептиков, не верящих в его способность побеждать на грунте.

Первый сет Даниил выиграл со счётом 7:5. Он реализовал свой единственный брейк-пойнт за партию в 12-м гейме. Во втором сете Руне заиграл агрессивнее и повёл 5:3 с брейком. Однако затем Медведев кардинально преобразился и взял последние четыре гейма. Причём в последнем из них на подаче Руне у Даниила было сразу три матчбола, второй из которых он реализовал. Встреча завершилась победой Медведева со счётом 7:5, 7:5 за 1 час и 43 минуты. После триумфа Даниил встал на колени. А вместе с автографом на камере написал: «Люблю грунт».

Даниил Медведев и Хольгер Руне после финала «Мастерса» в Риме в 2023-м Фото: Alex Pantling/Getty Images

Медведев впервые в карьере выиграл титул на грунте. Всего это был 20-й трофей уровня ATP. Кроме того, Медведев шестой раз взял турнир серии «Мастерс». А ещё стал первым российским теннисистом, завоевавшим титул в Риме.

«Я всегда хочу верить в себя, всегда выкладываюсь и хочу выигрывать крупнейшие титулы. Но, если честно, я не верил, что смогу выиграть «Мастерс» на грунте. Раньше я ненавидел грунт, у меня на нём ничего не получалось. Но в Мадриде и Монте-Карло я уже чувствовал себя неплохо, у меня не было больших истерик. Если я проигрывал, то просто потому, что соперники играли лучше. А тут я потрясающе чувствовал себя на тренировках. Даже сказал тренеру: «Не понимаю, что происходит». Но после этого ещё нужно обыгрывать самых сильных соперников, и я рад, что доказал себе и всем, что на это способен.

Станет ли этот титул началом дружбы с грунтом? Не скажу, что я его люблю – я люблю хард. Это моя единственная любовь в теннисе. Но грунт мне сейчас точно нравится намного больше, чем раньше. В каком-то смысле этот трофей займёт первое место в моей коллекции, потому что это первый титул на грунте. Это невероятно, никогда бы не подумал, что смогу это сделать. Но если быть абсолютно честным, то, конечно, «Большой шлем» всегда ценится выше. Так что US Open для меня всегда на первом месте. Однако это особенная победа, потому что я не думал, что способен победить. Я до сих пор как-то не верю, но я так хорошо играл на этой неделе. Не верится. Я очень доволен тем, как сыграл. Рад, что через какое-то время отвезу этот трофей домой», — сказал Медведев после матча.

После триумфа в Риме Даниил вскоре неожиданно вылетел в первом раунде «Ролан Гаррос», уступив бразильцу Тьяго Уайлду. Затем были полуфинал Уимблдона, финалы US Open и Australian Open. Медведев был близок к победе на последних турнирах «Большого шлема», однако всегда останавливался в шаге от триумфа.

Сейчас Даниил не считается сильным претендентом на титул предстоящего «Ролан Гаррос», но россиянин в течение карьеры часто идёт против логики. Новак Джокович, Карлос Алькарас и Янник Синнер в последнее время демонстрируют уязвимость на корте, а грунтовики вроде Рууда, Циципаса или Зверева являются вполне удобными соперниками для Медведева. Эпоха Короля грунта Рафаэля Надаля заканчивается, так что впервые за многие годы на «Ролан Гаррос» нет однозначного фаворита. Никто не ждал от Даниила победы в Риме год назад, так почему бы россиянину сейчас не преуспеть на «Ролан Гаррос»?