Непростое совпадение. Медведев должен победить на «Ролан Гаррос» исходя из закономерности

В стане отечественных любителей большого тенниса заметное оживление. Стартовый в нынешнем сезоне турнир серии «Большого шлема» в Мельбурне принёс нашей стране довольно радостную весть. Первая ракетка России Даниил Медведев потерпел поражение лишь в финале мэйджора, не справившись с талантливым итальянцем Янником Синнером. Однако уже сейчас отечественного спортсмена записывают в число теневых фаворитов следующего ТБШ — «Ролан Гаррос». Подтверждает суждения аналитиков в том числе один интересный факт.

Занимательный факт

Недавно теннисные пользователи в соцсетях обнаружили одну необычную закономерность. С 2018 года игрок, побеждавший на «Мастерсе» в Риме, в следующем сезоне обязательно забирал трофей на Открытом чемпионате Франции.



«Ролан Гаррос» — 2019 — Рафаэль Надаль;



Рим-2019 — Рафаэль Надаль;

«Ролан Гаррос» — 2020 — Рафаэль Надаль;



Рим-2020 — Новак Джокович;

«Ролан Гаррос» — 2021 — Новак Джокович;



Рим-2021 — Рафаэль Надаль;

«Ролан Гаррос» — 2022 — Рафаэль Надаль;



Рим-2022 — Новак Джокович;

«Ролан Гаррос» — 2023 — Новак Джокович;



Рим-2023 —

«Ролан Гаррос» — 2024 — ???.. Рим-2018 — Рафаэль Надаль;«Ролан Гаррос» — 2019 — Рафаэль Надаль;Рим-2019 — Рафаэль Надаль;«Ролан Гаррос» — 2020 — Рафаэль Надаль;Рим-2020 — Новак Джокович;«Ролан Гаррос» — 2021 — Новак Джокович;Рим-2021 — Рафаэль Надаль;«Ролан Гаррос» — 2022 — Рафаэль Надаль;Рим-2022 — Новак Джокович;«Ролан Гаррос» — 2023 — Новак Джокович;Рим-2023 — Даниил Медведев «Ролан Гаррос» — 2024 — ???..

Медведев не раз признавался, что глиняные корты – его самые нелюбимые. Статистика это подтверждает: на харде он выиграл 20 титулов, а на грунте – лишь один. Причём до сезона-2023 на счету россиянина был всего один выход в финал грунтового турнира, да и тот безуспешный: в Барселоне-2019 Доминик Тим вынес Даниила со счётом 6:4, 6:0.

И всё же переломный момент наступил в прошлом году на глиняном «тысячнике» в столице Италии. В битве за трофей 27-летний уроженец Москвы одолел Хольгера Руне из Дании. А по ходу состязаний Даниил обыграл таких известных мастеров грунта, как Александр Зверев и Стефанос Циципас.

По словам Медведева, сам он не верил, что ему удастся победить.

«Я всегда хочу верить в себя, но действительно не верил, что выиграю «Мастерс» на грунте. Всегда ждал возможности сыграть на грунте, но после моего первого матча на этой неделе чувствовал себя потрясающе. Я очень рад показать себе и всем остальным, что могу хорошо играть на грунте», — признался Даниил в интервью на корте после матча. И добавил, что даже теперь не станет любить грунт так, как хард: «Не скажу, что я полюбил грунт. Хард – моя единственная любовь… в теннисе. Но определённо сейчас я люблю грунт намного больше».

После исторической победы на «Мастерсе» в Риме отечественный спортсмен также рассказал, что помогло ему добиться успеха на непрофильном покрытии.

«В 2023 году мы поменяли струны. Подумали, что это может помочь, потому что они мягче, мяч летит легче. Может, дело ещё в кроссовках. Наверное, я себя в них лучше чувствую, получается двигаться так, как хочется. Плюс мы много тренировались, пытались улучшить игру на грунте», — сказал Медведев в интервью «Российской газете».

Прекрасный пример Шараповой

Третьей ракетке мира явно не стоит останавливаться на достигнутом, ведь у него перед глазами есть наглядный пример соотечественницы, которая сумела уже по ходу карьеры переквалифицироваться из любительницы быстрых кортов в чемпионку глиняных покрытий. Речь, конечно, о Марии Шараповой. Легендарная россиянка начала заниматься теннисом в четыре года в южном Сочи именно на грунте. Но, по воспоминаниям спортсменки в автобиографии, это была не красная глина Открытого чемпионата Франции, а твёрдое серое покрытие, которое во влажную погоду мгновенно превращалось в грязь. После переезда с папой в США в 1990-е уроженка Нягани начала проводить тренировочные занятия уже на хорошем харде, с грунтом она встречалась только на европейских соревнованиях.

Глина совсем не подходила под стиль игры Шараповой, которая никогда не любила много двигаться по корту. Россиянка всегда ставила на другие компоненты — подачу и мощные удары. Она так и признавалась в своей автобиографической книге «Неудержимая. Моя жизнь»: «Это покрытие, требующее подвижности и терпения, а они не входят в число моих сильных сторон».

При всех своих не самых простых отношениях с грунтом Мария не показывала провальные результаты на этом покрытии. Например, в 2004-м 17-летняя Шарапова пробилась в четвертьфинал «Ролан Гаррос», однако спустя три года, после триумфов на Уимблдоне и Открытом чемпионате США, ей хотелось другого. «Я чувствую себя на грунте, как корова на льду», – заявляла Шарапова после победы во втором круге французского ТБШ в 2007 году. В итоге добралась до полуфинала. На следующие несколько лет это был её максимальный результат.

Но после травмы плеча в сезоне-2008 всё изменилось. Уже в 2011-м на турнире в Риме Шараповой не было равных. Затем уроженка Нягани вновь остановилась всего в двух шагах от победы на корте имени Филиппа Шатрие, проиграв лишь будущей победительнице Ли На из Китая в двух сетах. После этого Мария выдала великолепную серию из трёх побед в Штутгарте, ещё двух — на грунтовых кортах комплекса Foro Italico в столице Италии, победила в Мадриде, а самое важное – дважды на «Ролан Гаррос» (2012, 2014). В итоге с 2011 по 2016 год Шарапова выиграла фантастические 89,6% поединков на глиняных кортах.

История Шараповой с адаптацией на грунте – один из лучших примеров того, как можно приспособиться к игре на нелюбимом покрытии. Бывшая первая ракетка мира проявила настоящий характер, прежде чем начать демонстрировать классные результаты на глине. Именно благодаря стойкости Мария и стала мировой легендой. Российские фанаты должны верить в то, что и Даниил Медведев сможет пройти соответствующую трансформацию, чтобы добиться больших успехов на грунте, в том числе и на Открытом чемпионате Франции. Наверняка прошлогодний титул экс-лидера рейтинга ATP в Риме не стал случайностью. По всем закономерностям именно 27-летний уроженец Москвы должен забрать главный трофей в Париже в сезоне-2024. А чем чёрт не шутит?