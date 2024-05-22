Три россиянки вышли в финал квалификации «Ролан Гаррос». Селехметьева победила украинку

В среду, 22 мая, на «Ролан Гаррос» закончился второй круг квалификации. В первом раунде участвовали шесть россиянок, и дальше проследовали четыре теннисистки: Анастасия Захарова, Юлия Авдеева, Анастасия Тихонова и Оксана Селехметьева. Екатерина Макарова и Полина Кудерметова прекратили борьбу. Подробнее о встречах первого круга читайте в отдельном материале.

Анастасия Тихонова, занимающая 176-е место в рейтинге WTA, играла с венгеркой Далмой Галфи, 147-й ракеткой мира. Тихонова не смогла навязать борьбу сопернице. Из первых шести геймов россиянка уступила пять, дважды проиграв подачу. Галфи не подала на партию с первой попытки, когда счёт был 5:1 в её пользу, но со второго раза справилась с задачей — 6:3 за 40 минут.

Во втором сете Анастасия и вовсе ни разу не взяла свою подачу, а на приёме лишь раз добилась успеха. В седьмом гейме, оказавшемся последним, Тихонова отдала подачу с 40:0. Галфи, использовав второй матчбол, оформила победу — 6:3, 6:1 за 1 час 13 минут. Далма записала на свой счёт пять эйсов при отсутствии двойных ошибок. Анастасия же ни разу не подала навылет, сделав при этом четыре двойные.

Остальные россиянки из-за дождя провели свои матчи значительно позже запланированного. На «Ролан Гаррос» есть только два корта с крышей: «Филипп Шатрье» и (с этого года) «Сюзанн Ленглен», причём первая арена в отборе не используется.

Анастасия Захарова, 166-я ракетка мира, вышла на корт с 33-летней представительницей Словении Далилой Якупович, занимающей 227-е место в рейтинге. Сперва казалось, что у Захаровой не будет проблем в первой партии. Россиянка уже во втором гейме забрала подачу соперницы, впоследствии вела 5:2, 40:0… Но этот тройной сетбол на приёме она упустила. В следующем гейме Анастасия не подала на сет, не воспользовавшись двойным сетболом. Однако собралась и не дала Якупович сравнять счёт. В 10-м гейме Захарова проиграла лишь очко на приёме — 6:4 за 47 минут.

Во второй партии Захарова в первом гейме спаслась с брейк-пойнта — это был единственный шанс Якупович. В дальнейшем россиянка уверенно забирала геймы на подаче, а сама оформила два брейка, в том числе в заключительном гейме, и вышла в решающую стадию отбора — 6:4, 6:2 за 1 час 28 минут.

В финале квалификации Захарова сыграет с 22-летней немкой Евой Лис, 145-й ракеткой мира.

21-летняя Оксана Селехметьева, располагающаяся на 514-й строчке в рейтинге WTA, играла со 123-й ракеткой мира украинкой Дарьей Снигур, которая на год старше. Начался матч с обмена брейками, после чего теннисистки взяли по гейму на подаче. Ближе к взятию чужой подачи была Снигур, но она не использовала брейк-пойнт — 2:2. А затем Селехметьева выиграла четыре гейма подряд — 6:2 за 32 минуты.

Во второй партии Снигур попыталась отыграться, но ей не удалось выиграть чужую подачу во втором гейме. Селехметьева спасла все пять брейк-пойнтов — 1:1. Следующий гейм также выдался упорным, и Оксана в конце концов смогла сделать брейк, после чего уже не давала Дарье шансов на отыгрыш. В девятом гейме россиянка приняла на матч — 6:2, 6:3 за 1 час 17 минут.

В финале квалификации Селехметьева сразится с 22-летней представительницей США Кэти Волынец, занимающей 109-ю строчку в рейтинге WTA.

21-летняя Юлия Авдеева, впервые принимающая участие в ТБШ вообще и в квалификации в частности, сражалась с француженкой Марго Рувруа. Авдеева идёт на 188-й позиции в рейтинге WTA, а Рувруа занимает 285-ю строчку. В начале матча россиянка доминировала на корте, взяв пять геймов из пяти, в том числе три на приёме. Затем она немного сбавила обороты и отдала два гейма, а в восьмом гейме упустила четыре сетбола, ушла с двух брейк-пойнтов и с пятой попытки забрала партию — 6:2 за 29 минут.

Во втором сете Авдеева уступала 1:3, но после этого выиграла четыре гейма подряд, отдав на этом отрезке в общей сложности лишь три очка. В девятом гейме Рувруа сопротивлялась до последнего, но Юлия додавила её с третьего матчбола на приёме — 6:2, 6:3 всего за 1 час 3 минуты.

Соперница Авдеевой по решающему матчу отбора определится в противостоянии Солана Сьерра (Аргентина) — Оливия Гадеки (Австралия).

Финалистка «Ролан Гаррос» 2012 года, экс пятая ракетка мира Сара Эррани также пробилась в решающую стадию отбора. Во втором круге квалификации 37-летняя Эррани легко переиграла француженку Алис Тюбелло — 6:2, 6:1.

В мужской сетке борьбу завершил чемпион US Open 2020 года, бывшая третья ракетка мира Доминик Тим. Во втором раунде отбора Тим, двукратный финалист «Ролан Гаррос», уступил финскому теннисисту Отто Виртанену — 2:6, 5:7. Из-за дождя этот матч играли под новой крышей на корте им. Сюзанн Ленглен, появившейся в этом году. «Спасибо за сегодняшний день, ну и за предыдущий. Играть в квалификации при полном стадионе на корте «Сюзанн Ленглен», с которым у меня связано так много замечательных воспоминаний, — отличное прощание с «Ролан Гаррос». Спасибо всем, кто пришёл и оказал мне такую большую поддержку. С этим турниром меня связывают особые отношения.

Доминик Тим с трофеем финалиста «Ролан Гаррос» 2018 года Фото: Clive Brunskill/Getty Images

На этих кортах я показывал отличные результаты, у меня останется множество воспоминаний и впечатлений. Это турнир «Большого шлема», на котором я выступал лучше всего. Я наслаждался каждым годом. Большое спасибо за все памятные моменты. Они останутся со мной на всю жизнь», — сказал он после матча.

Напомним, организаторы не дали уайлд-кард Тиму, который в этом году заканчивает карьеру.

Бывшая восьмая ракетка мира аргентинец Диего Шварцман, который в этом сезоне также уходит из спорта (официальное прощание намечено на февраль 2025 года), повторил судьбу Тима. Во втором раунде Шварцман уступил французу Кентену Алису, выигравшему матч на чемпионском тай-брейке — 4:6, 6:4, 7:6 (10:7). Встреча, продолжавшаяся чуть более трёх часов, как и матч Тима, проходила под новой крышей на «Сюзанн Ленглен».

Выступая на корте после матча, Диего не сдержал слёз. «Последний матч здесь показывает, как я играл на «Ролан Гаррос» всю свою карьеру. Для меня это особенный турнир. Спасибо всем. Непросто играть тут с французом, но я чувствовал себя как дома.

Если честно, я чувствую себя прекрасно. Я сделал то, что умею. Я очень упорно сражался, чтобы выиграть матч. Кентен заслужил победу. Поздравляю его и весь французский народ. У меня здесь было много сражений. Я никогда не забуду ни одного из них. Даже это. Как сказал Доминик Тим, играть на «Ленглен» при аншлаге — я запомню это навсегда. Спасибо всем за все эти моменты», — сказал он. Лучшим результатом аргентинца на турнире является полуфинал-2020.

Диего Шварцман на «Ролан Гаррос» 2020 года Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Квалификация «Ролан Гаррос» 2024 года завершится 24 мая. Соревнования в основной сетке начнутся 26 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».