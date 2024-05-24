Самсонова не сумела выйти в финал Страсбурга. Россиянка уступила неудобной американке

В пятницу, 24 мая, на женском «пятисотнике» в Страсбурге и на турнире серии WTA-250 в Рабате прошли полуфинальные матчи. Среди россиянок за выход в решающую стадию соревнований сегодня поборолись Людмила Самсонова и Камилла Рахимова.

Самсонова (19) в борьбе за выход в 1/2 финала сразилась с представительницей США Мэдисон Кис. Счёт личных встреч — 3-1 в пользу американки. Людмила выиграла первый матч между ними, состоявшийся в четвертьфинале Берлина-2021 (7:6 (4), 2:6, 7:6 (0)) — на том травяном турнире Самсонова, стартовавшая с квалификации, сенсационно стала чемпионкой. Затем Мэдисон дважды победила на харде (в Аделаиде-2022 и на US Open — 2023), а также выиграла в этом году на грунте в Мадриде, причём легко — 6:2, 6:3.

На пути к очному противостоянию девушки успели провести уже несколько поединков. Отечественная спортсменка обыграла Барбору Крейчикову (6:2, 6:7, 6:4), Лейлу Фернандес (4:6, 6:4, 6:2) и Беатрис Хаддад-Майю (6:3, 6:0). Вчерашняя победа над бразильянкой позволила Самсоновой выйти во второй полуфинал в этом сезоне. В случае триумфа в Страсбурге Людмила имела шансы стать 14-й ракеткой мира. Отметим, что соревнования во Франции стали для россиянки первым турниром с «пятисотника» в Абу-Даби, на которых она смогла одержать три победы подряд.

Кис на правах второй сеяной прошла стартовый круг без борьбы, а следом одолела китаянку Синьюй Ван со счётом 7:5, 6:0. В четвертьфинале турнира в Страсбурге Мэдисон в двух сетах закрыла польку Магду Линетт — 6:1, 6:3.

Начала нового матча с 29-летней американкой для Самсоновой не задалось. Россиянка быстро проиграла пять (!) геймов подряд. В итоге за весь стартовый сет третья ракетка нашей страны смогла лишь разжиться одним геймом — 1:6 за 26 минут. Соперница Людмилы показывала очень добротный теннис. Кис много атаковала, вела игру, использовала сильную подачу и мощные удары справа, в том числе обратные кроссы. Отметим, что в стартовой партии наша соотечественница сделала 13 (!) невынужденных ошибок, тогда как Мэдисон – всего шесть.

В самом начале второго сета в игру вмешался дождь. Теннисистки ушли в подтрибунное помещение и вернулись на корт спустя почти час. Пауза не пошла на пользу Самсоновой. Она с ходу отдала свою подачу — 1:0 в пользу Кис. На брейк-пойнте россиянка вышла к сетке, а противница отлично сыграла в ноги — Людмила не обработала непростой мяч. Затем представительница США закрепила свой успех — 2:0. И снова игру прервали из-за дождя. После очередного перерыва россиянка забрала подачу — 2:1. В середине второй партии Самсонова немного прибавила, смогла сделать два брейка, но на своей подаче ничего не получалось. В целом Мэдисон играла лучше и заслуженно добилась победы со счётом 6:1, 6:3. 16-я ракетка мира играла глубоко, много выигрывала сама, мало ошибалась, а у её противницы было очень много неточностей. В финале Кис сыграет с Ангелиной Калининой или Даниэль Коллинз.

Камилла Рахимова (109) за выход финал Рабата сражалась с египтянкой Маяр Шериф (66). Теннисистки играли между собой лишь однажды. В середине мая Рахимова потерпела поражение от 28-летней противницы со счётом 3:6, 5:7 в четвертьфинале турнира WTA-125 в Парме.

На старте соревнований в Марокко Камилла встречалась с американкой Тэйлор Таунсенд. Было сыграно лишь два полных гейма, причём оба взяла россиянка. После этого представительница США отказалась от продолжения борьбы из-за травмы. Во втором раунд Рахимова выясняла отношения с китаянкой Юань Юэ, первой сеяной. Представительница Поднебесной была вынуждена сняться с противостояния при счёте 0:4. Единственный полный матч в Рабате отечественная спортсменка провела лишь в четвертьфинале состязаний. Камилла неожиданно сломила сопротивление итальянки Элизабетты Коччаретто — 7:5, 7:5.

На пути к очному противостоянию с Рахимовой Маяр Шериф также сыграла три матча. Сначала египтянка разгромила хозяйку кортов Ая Эль-Ауни (6:2, 6:1), а затем переиграла аргентинку Марию Карле (6:3, 6:2) и испанку Сару Соррибес-Тормо (6:3, 6:3).

В очередном поединке с представительницей Египта у Рахимовой, к сожалению, не получилось показать на корте ничего. Россиянка явно не могла показать своего тенниса, возможно, из-за очень трудной игры накануне. За всю стартовую партию 109-я ракетка мира имела лишь брейк-пойнт, однако реализовать его не могла. В результате Шериф повесила «баранку» сопернице — 6:0 всего за 28 минут.

Этот полуфинал летел в пропасть для нашей соотечественницы — она проигрывала один гейм за другим, допускала двойные ошибки и выглядела так, что сама в себя будто уже не верила. Камилле нужен был шанс или даже чудо. Ошибка египтянки, собственное точное действие — что угодно. Единственное, что удалось россиянке в сегодняшней встрече — это один выигранный гейм на приёме. Маяр Шериф разгромила Рахимову со счётом 6:0, 6:1, вышла в третий финал в мае 2024 года и в битве за трофей сразится с американкой Питон Стирнс.

Турниры в Страсбурге и Рабате завершатся 25 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».