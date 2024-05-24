Зверев, Циципас или Рублёв? Теннисный мир назвал претендентов на трофей «Ролан Гаррос»

Кандидаты на победу в Париже в 2024 году кажутся не слишком очевидными.

Грядущий «Ролан Гаррос», кажется, готовит много сюрпризов. И если в женской сетке, судя по результатам грунтового сезона, претенденты на победу ясны и очевидны, то у мужчин дела с этим обстоят сложнее. И всё же в теннисном мире накануне французского ТБШ предложили несколько кандидатов на трофей.

Первая ракетка мира Новак Джокович, подходящий к защите французского титула не в лучшей форме, назвал своих претендентов на победу в Париже.

«Говоря про молодое поколение, Каспер Рууд, безусловно, один из пяти игроков, которые являются кандидатами на победу. Также у нас есть Александр Зверев, Андрей Рублёв, Стефанос Циципас – все игроки, которые выиграли крупный турнир на грунтовом покрытии в этом году. Но когда вы спрашиваете про «Ролан Гаррос», я всё же считаю, что Надаль является самым большим фаворитом», — приводит слова Джоковича First Post.

Седьмая ракетка мира Каспер Рууд тоже обозначил своих фаворитов.

«Зверев, возможно, сейчас наиболее уверен в себе, поскольку он завоевал титул в Риме. У меня тоже были очень хорошие результаты в начале грунтового сезона, и я надеюсь, что смогу вернуть свою лучшую форму в Женеве и привезти её в Париж. Да, это отличный шанс, но у нас есть и другие игроки, которые будут представлять угрозу. Алькарас и Синнер, если будут здоровы, а также Новак (Джокович). В моих глазах он по-прежнему является одним из главных фаворитов на «Шлемах», — сказал Рууд на пресс-конференции в Женеве.

А Александр Зверев, заявив о намерении сделать в Париже всё, что от него зависит, обозначил своих кандидатов на победу в этом году.

«Ноле покажет себя с наилучшей стороны. Вот увидите. Так будет. Рафа сыграет намного лучше, чем в Мадриде и Риме. Я уверен в этом. Результаты Синнера и Алькараса зависят от состояния их здоровья. Если они будут здоровы, то они, несомненно, одни из фаворитов турнира».

Российский тренер Борис Собкин назвал нынешнее время в мужском теннисе «смутным», а также определил свой круг претендентов.

«Он [Стефанос Циципас] один из основных претендентов. Это 100%. По целому ряду причин, главная из которых — он хорошо играет на грунте. Трижды побеждал в Монте-Карло, играл в финале «Ролан Гаррос» — 2020, где должен был побеждать Джоковича. Тогда он реально «выпустил» Новака (вёл 2:0 по сетам, но проиграл следующие три партии). Каспер Рууд, на секундочку, два года подряд был в финале (2022, 2023). Так что, повторюсь, там круг претендентов достаточно широкий», — цитирует Собкина «СЭ».

Победитель 20 турниров ATP в паре Андрей Ольховский сказал, что, по его мнению, явного фаворите в мужской сетке в этом году нет. А экс седьмая ракетка мира Андрей Чесноков поделился ожиданиями от выступления российских теннисистов в Париже.

«Медведев отказался играть в Мадриде после первого сета, в Риме проиграл. Рублёв проиграл второй круг в Риме, хотя по игре должен был ещё в первом проигрывать. Казалось, что в Мадриде играл потрясающе, хоть был и больной. Хачанов сейчас более-менее живой. По идее, ребята могут пройти далеко, но всё будет зависеть от первого круга. Конечно, до четвертьфинала один из наших должен пройти», — сказал Чесноков в беседе с «Чемпионатом».

Андрей Рублёв Фото: Tim Clayton/Corbis via Getty Images

У девушек с претендентами на победу всё оказывается проще. Белорусская теннисистка Вера Лапко обозначила своего кандидата.

«В женской сетке при определённых раскладах можно ожидать титульное противостояние Соболенко – Свёнтек. Такой вариант возможен, но с оговоркой, ведь в Мадриде и Риме играется меньшее количество матчей, чем на ТБШ. К числу претенденток на победу на «Ролан Гаррос» я бы также отнесла Маркету Вондроушову, Елену Рыбакину и Даниэль Коллинз. По моему мнению, титул на Открытом чемпионате Франции возьмёт именно Ига Свёнтек», — приводит слова Лапко Metaratings.by.

Бывший второй номер рейтинга Алекс Корретха также на фоне других выделил польскую теннисистку.

«Свёнтек по-своему индивидуальна, и её нельзя сравнивать с Надалем. Она трижды побеждала в Париже и прекрасно знает покрытие. Победить Игу будет очень сложно. Она жаждет снова побеждать, и это достойно восхищения в силу её молодого возраста. У спортсменки из Польши очень сильный характер, и она много работает психологически. Физически она двигается намного лучше других», — цитирует Корретху Ubitennis.

«Ролан Гаррос» пройдёт с 26 мая по 9 июня. За всеми событиями из Парижа следите на «Чемпионате».