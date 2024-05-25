Медведев, Рублёв, Касаткина, Мирра и другие. Все россияне на «Ролан Гаррос» — 2024

С 26 мая по 9 июня в Париже пройдёт Открытый чемпионат Франции, более известный как «Ролан Гаррос». В мужском одиночном разряде выступят шестеро российских теннисистов, а в женскую сетку попали 15 россиянок, в том числе одна — через квалификацию.

Мужчины

Даниил Медведев (пятый номер посева)

Лучший теннисист России последних лет готовится к своему наименее любимому мэйджору. Медведев лишь раз выходил здесь в четвертьфинал — в 2021 году, а в прошлом сезоне сенсационно выбыл в первом круге. Более того, с 2017 по 2020 год Даниил неизменно покидал турнир после первого же матча. В этот раз, надеемся, он выступит лучше, тем более что первым соперником Медведева станет 30-летний немец Доминик Кёпфер, 67-я ракетка мира. Все три предыдущие встречи выиграл россиянин. Правда, проходили они на харде, а не на грунте. В 1/8 финала «Мастерса» в Майами в этом году Даниил победил с интересным счётом 7:6 (7:5), 6:0, и вот теперь, два месяца спустя, состоится новая встреча.

Андрей Рублёв (6)

Рублёв выступает на «Ролан Гаррос» чуть лучше Медведева. На счету Андрея два выхода в четвертьфинал турнира. А в сезоне-2023 его остановили в третьем круге. Излишне напоминать, что за карьеру россиянин 10 раз выходил в восьмёрку лучших на ТБШ — и потерпел 10 поражений. Когда-то же эта проклятая серия закончится, ведь так?! Начнёт турнир Рублёв игрой с 31-летним Таро Дэниэлом, занимающим 81-е место в рейтинге ATP. Первые две очные встречи выиграл японец, причём на грунте. Хотя в официальной статистике они не учитываются. В 2016 и 2017 годах Дэниэл победил Рублёва на «челленджере» и в квалификации соответственно. А в основных сетках Андрей дважды проходил Таро. Последний матч в четвертьфинале Белграда-2022 (тоже грунт) выиграл россиянин — 6:3, 6:3.

Карен Хачанов (18)

Из всех российских мужчин наиболее ответственная задача стоит перед Хачановым. Ему предстоит защищать очки за прошлогодний четвертьфинал. Впервые Карен попал в восьмёрку лучших на «Ролан Гаррос» в 2019 году, а четыре года спустя повторил это достижение. Его первым барьером в турнирной сетке станет Сумит Нагал, ранее не игравший с Хачановым. В настоящее время 26-летний представитель Индии располагается на 94-й строчке в мировой классификации.

Роман Сафиуллин

Сафиуллин лишь раз попадал в основную сетку «Ролан Гаррос». В сезоне-2021 он выиграл один матч на турнире — то есть выбыл во втором круге. А год назад россиянин… забыл заявиться в квалификацию. В первом круге «РГ»-2024 Роману по жребию выпало играть с 33-летним сербом Душаном Лайовичем, 59-й ракеткой мира. Это будет их первая встреча на корте.

Роман Сафиуллин на «Мастерсе» в Монте-Карло в 2024 году Фото: Julian Finney/Getty Images

Аслан Карацев

Карацев в четвёртый раз подряд сыграет в основной сетке «Ролан Гаррос». Но пока ему ни разу не удавалось преодолеть второй круг. Такого же результата Аслан добился и в прошлом году. В этот раз Карацев станет участником «почти российского дерби». Его первым соперником на турнире станет представитель Казахстана Александр Шевченко, который ещё в сезоне-2023 выступал за Россию. Сейчас 23-летний Шевченко, ранее никогда не игравший с Карацевым, занимает 61-е место в рейтинге.

Павел Котов

Котов пока лишь раз играл в основном турнире «Ролан Гаррос». Побед в Париже у россиянина ещё нет. В 2022 году Павел уступил в первом круге грунтового мэйджора. Из всех представителей России в мужской сетке Котову достался самый непростой соперник, 28-летний британец Кэмерон Норри, имеющий 32-й номер посева. Дополнительно ситуация осложняется тем, что единственный очный матч, проходивший к тому же на грунте, выиграл Норри, легко победивший Котова в Барселоне в прошлом году — 6:1, 6:2.

Женщины

Дарья Касаткина (10)

Большие надежды российских болельщиков связаны с Касаткиной не только потому, что она первая ракетка страны, но и по той причине, что именно на «Ролан Гаррос» Дарья показала свой лучший результат на ТБШ. В 2022 году она добралась до полуфинала. А в 2023-м прекратила борьбу в четвёртом круге. Нынешний турнир Касаткина откроет матчем с 26-летней полькой Магдаленой Френх, занимающей 54-е место в рейтинге WTA. Обе предыдущие встречи, в том числе в Гранби-2022, забрала Дарья, выигравшая последний матч 6:3, 6:2.

Екатерина Александрова (16)

В прошлом году Александрова повторила свой лучший результат на Открытом чемпионате Франции, выйдя в третий круг. В этот раз её первой соперницей станет 29-летняя Виктория Томова из Болгарии, 84-я ракетка мира. Забавно, что год назад в первом круге «Ролан Гаррос» Александровой также досталась Томова. Тогда Екатерина победила 6:1, 2:6, 6:1. А в Дохе-2024 справилась без потери сета: 7:6 (7:5), 6:3. Вообще же в личных встречах счёт 3-1 в пользу россиянки.

Людмила Самсонова (17)

Самсонова уже четырежды выступала на «Ролан Гаррос», но смогла выиграть лишь один матч. В 2023 году россиянка прекратила борьбу во втором круге. Как и Касаткина, Людмила начнёт «РГ»-2024 встречей с представительницей Польши. Соперницей Самсоновой станет 32-летняя Магда Линетт, замыкающая топ-50 мировой классификации. Ранее они лишь раз играли друг с другом, и в 1/4 финала Кливленда-2022 победила Людмила — 6:4, 6:3.

Людмила Самсонова на турнире WTA-500 в Страсбурге в 2024 году Фото: Johannes Simon/Getty Images

Анастасия Павлюченкова (20)

Из всех россиянок — участниц «Ролан Гаррос» 2024 года в финал турнира выходила только Павлюченкова. Было это в сезоне-2021. В 2022-м Анастасия не играла из-за травмы, а год назад дошла до четвертьфинала. В первом круге нынешнего «РГ» россиянка сразится с 25-летней представительницей Венгрии Панной Удварди, 132-м номером рейтинга WTA. Павлюченкова и Удварди впервые вместе выйдут на корт.

Анна Калинская (23)

Калинская ещё ни разу не побеждала в основной сетке «Ролан Гаррос», да и участий у неё было всего два. В 2020 и 2022 годах Анна выбывала в первом круге. В этот раз её первой соперницей станет 23-летняя француженка Клара Бюрель, 43-я ракетка мира. В основных сетках они ещё не играли друг с другом, а в квалификации Australian Open — 2021 победила Бюрель — 6:3, 3:6, 6:4.

Анна Калинская на турнире WTA-500 в Страсбурге в 2024 году Фото: Johannes Simon/Getty Images

Вероника Кудерметова (29)

«Ролан Гаррос» пока остаётся единственным турниром «Большого шлема», где Кудерметова смогла выйти в четвертьфинал. Но это случилось в сезоне-2022, а год назад Вероника выбыла после первого же матча. На старте «РГ»-2024 российская теннисистка сыграет с 25-летней чешкой Мари Боузковой, идущей на 42-й позиции в рейтинге. По личным встречам впереди Кудерметова: 3-2. Последний матч, проходивший в прошлом году на «тысячнике» в Риме, то есть тоже на грунте, Вероника выиграла с убедительным счётом 6:2, 6:2.

Анастасия Потапова и Камилла Рахимова

Потапова и Рахимова станут участницами единственного российского дерби в первом круге «Ролан Гаррос» 2024 года. Анастасия и Камилла ещё не пересекались на корте. В 2023 году они побили свои личные рекорды на «РГ», синхронно выйдя в третий круг. Но на этот раз кто-то из них покинет турнир уже после первой игры.

Мирра Андреева

Год назад юная россиянка дебютировала на ТБШ. На «Ролан Гаррос» — 2023 Андреева-младшая дошла до третьего круга. В этот раз 17-летняя Мирра начнёт турнир матчем с 31-летней американкой Эминой Бектас, располагающейся в конце первой сотни. Это будет их первая очная встреча.

Анна Блинкова

Блинкова пока не может преодолеть третий круг на мэйджорах. На прошлогоднем «Ролан Гаррос» она остановилась именно на этой стадии. В 1/64 финала нынешнего турнира россиянка выйдет на корт против 34-летней румынки Сораны Кырсти, посеянной под 28-м номером. Единственный очный матч, прошедший в Дубае-2020, выиграла Кырстя, причём с разгромным счётом — 6:2, 6:1.

Диана Шнайдер

Шнайдер в четвёртый раз выступит в основной сетке мэйджора. Пока она лишь дважды преодолевала первый круг, и в одном случае это было на «Ролан Гаррос» — 2023. Свой стартовый матч на турнире Диана проведёт с 29-летней француженкой Хлоэ Паке. Соперница россиянки занимает 139-ю строчку в рейтинге WTA, а на нынешний «РГ» попала посредством уайлд-кард. Ранее Шнайдер и Паке не играли друг с другом.

Элина Аванесян

Год назад Аванесян приятно удивила болельщиков. На своём первом «Ролан Гаррос» россиянка дошла до 1/8 финала. Теперь её первой соперницей станет 30-летняя Чжу Линь из Китая, в настоящий момент располагающаяся на 58-й позиции в мировой классификации. Это будет первая очная встреча Аванесян и Чжу Линь.

Элина Аванесян на «Ролан Гаррос» — 2023 Фото: Getty Images

Мария Тимофеева

Тимофеева сыграет с Ван Яфань, другой 30-летней китаянкой. Они тоже впервые встретятся на корте. Ван Яфань идёт на 68-м месте в рейтинге. Что касается Марии, то она во второй раз в карьере выступит в основной сетке ТБШ. Первый опыт явно удался: на Australian Open — 2024 россиянка дошла до четвёртого круга.

Эрика Андреева

19-летней Эрике достался, наверное, второй по сложности жребий: двукратная чемпионка Australian Open Арина Соболенко. Что ж, спасибо, что не Ига Свёнтек! Для Андреевой-старшей, ранее не игравшей с Соболенко, это будет третий опыт выступлений в основной сетке турниров «Большого шлема». И на US Open — 2022, и на «Ролан Гаррос» — 2023 она проиграла в первом раунде.

Юлия Авдеева (Q)

Из шести россиянок, принимавших участие в квалификации, все три раунда отбора прошла лишь 21-летняя Авдеева. Ранее Юлия никогда не играла не только на мэйджорах, но даже в квалификациях к ним. Это не помешало ей с ходу пробиться на турнир. И первой её соперницей будет не кто-нибудь, а сама Кори Гауфф! Чемпионка US Open 2023 года, которая на «Ролан Гаррос» — 2022 дошла до финала, а год спустя проиграла в четвертьфинале, в настоящее время является третьей ракеткой мира. Разумеется, Гауфф будет очевидным фаворитом. Но кто запрещает надеяться на чудо?

В мужском одиночном разряде титул «Ролан Гаррос» защищает Новак Джокович. 24-кратный чемпион ТБШ трижды выигрывал парижский мэйджор. В женской сетке год назад лучшей стала Ига Свёнтек. Три из четырёх титулов на мэйджорах полька взяла в Париже.

Открытый чемпионат Франции пройдёт с 26 мая по 9 июня. За всеми событиями следите на «Чемпионате».