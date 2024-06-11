«Популяризирует страну». Что известно о россиянке, с которой встречается теннисист №1

Анна Калинская и Янник Синнер добились лучшего рейтинга в своих карьерах, начав общаться в этом году.

Отношения итальянца Янника Синнера и россиянки Анны Калинской стали одной из самых обсуждаемых околотеннисных тем последнего месяца. В какой-то степени роман Янника и Анны удивляет.

Раньше Синнер предпочитал встречаться с моделями, причём официально это не признавал. Калинская же не так давно говорила, что у неё нет «краша» в туре, а неудачного опыта отношений с эпатажным австралийцем Ником Кирьосом достаточно, чтобы больше не связываться с теннисистами.

В конечном счёте Янник и Анна всё-таки отошли от своих принципов, ведь чувства сильнее. Синнер ясно дал понять, что серьёзно относится к отношениям с Калинской.

«Её поддержка важна для меня. Она важная часть моей жизни», — сказал Янник после победы над Корентеном Муте в четвёртом круге «Ролан Гаррос».

Обычно скрытный и неразговорчивый Синнер демонстрирует небывалую откровенность по своим меркам. Для Янника действительно важно, чтобы Анна приходила на матчи и поддерживала его. Да, титул Синнер не взял, но всё равно стал первой ракеткой мира по итогам «Ролан Гаррос», а в полуфинале навязал борьбу будущему чемпиону Карлосу Алькарасу, который в целом пока считается более сильным специалистом по игре на грунте.

Янник Синнер Фото: Lionel Hahn/Getty Images

Калинская тоже ценит поддержку Янника, который приходил на её матчи в Париже.

«Помогало ли присутствие Янника на трибунах? Конечно, дополнительная поддержка. Мы начали общаться в этом году. Но деталей я не буду раскрывать. Многие теннисисты предпочитают не приходить на матчи друг друга и не тратить эмоции? У меня нет такого. Если мы вместе, я с удовольствием приду и поддержу. Особенно если есть немного свободного времени», — говорила Калинская по ходу турнира.

Калинская сейчас занимает 24-е место в рейтинге WTA, что является лучшим результатом в её карьере. Конечно, Анна не так успешна на корте, как Янник, но между ними нет и не может быть какого-то соревнования. При этом очевидно, что Калинская проводит лучший сезон в карьере. Она вышла в четвертьфинал Australian Open, хотя ранее ни на одном турнире «Большого шлема» не добиралась дальше второго круга. Есть в её активе и финал «тысячника» в Дубае, по ходу которого Анна в эффектном стиле обыграла первую ракетку мира Игу Свёнтек. Даже «Ролан Гаррос» нельзя назвать неудачным для Калинской, хоть она и выбыла во втором круге. Раньше на грунтовом мэйджоре россиянка вообще вылетала в стартовом раунде или не проходила квалификацию.

Анна Калинская Фото: Michael Owens/Getty Images

Синнер и Калинская не особо вдаются в подробности своих отношений. Они не будут публиковать множество фото в соцсетях, как Стефанос Циципас и Паула Бадоса. Анна сказала, что начала общаться с Янником в этом году. Обоим игрокам во вред это не пошло, судя по лучшим позициям в рейтингах ATP и WTA за карьеру в данный момент времени. Теннисных пар не так уж мало, но итальянец и россиянка с ходу стали самой успешной из них.

Есть у отношений Синнера и Калинской ещё один необычный аспект, на который указал глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев. Он считает, что роман Анны и Янника помогает популяризировать Россию за рубежом.

«То, что сейчас говорят об отношениях Синнера и Калинской – это популяризация России в мире. Конечно, здорово, что так. В мире тенниса такие отношения – это нормально абсолютно. Кстати, мне очень нравится, как Калинская играет последние турниры. Жаль, что проиграла в упорной борьбе на «Ролан Гаррос», — сказал Тарпищев «Матч ТВ».

С Тарпищевым сложно не согласиться. Политическая ситуация в мире непростая, это переносится на спорт. Теннис является в некотором смысле исключением из правил. Российские игроки участвуют во всех крупных турнирах, пусть и в нейтральном статусе. Они спокойно общаются с коллегами из других стран, со многими дружат. Калинская начала встречаться с Синнером, и это уж точно не ухудшит образ России в мировом спортивном сообществе, а даже улучшит.