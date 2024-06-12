Три россиянки — во втором круге Хертогенбосха. Александрова успешно начала защиту титула

В первую неделю травяного сезона проходят сразу четыре турнира категории «250»: по два под эгидой ATP и WTA. На женском соревновании в Ноттингеме (Великобритания) россиянок не было изначально. На мужской Штутгарт (Германия) из наших заявился лишь Роман Сафиуллин. К сожалению, Сафиуллин выбыл после первого же матча, проиграв финалисту Уимблдона 2021 года Маттео Берреттини. Подробнее об этом читайте в отдельном материале.

А в Хертогенбосхе выступают и мужчины, и женщины. Первая половина недели в этом голландском городе выдалась дождливой, из-за чего расписание матчей постоянно меняется. В мужской сетке первые два номера посева получили австралиец Алекс де Минор и американец Томми Пол. Действующим чемпионом турнира является местный теннисист Таллон Грикспор, который, будучи шестым сеяным, вышел во второй круг.

В сетке оказался лишь один россиянин, а именно Карен Хачанов, получивший четвёртый номер посева. Хачанов не играл в первом круге, а во втором встретился с представителем Австралии Александаром Вукичем, который в первом круге выбил соотечественника Макса Пёрселла (6:3, 7:6). Ранее россиянин лишь раз играл с Вукичем, занимающим 87-ю строчку в мировом рейтинге. На Australian Open — 2021 он обыграл его в первом круге — 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (7:2), 6:4. Сегодня из-за дождя полный матч провести не удалось.

В первых двух геймах шёл классический травяной теннис, когда оба теннисиста уверенно держат подачу. В третьем гейме Хачанов устроил себе проблемы, проиграв свою подачу с 30:0. Вукич хорошо раскладывал мячи по углам, а россиянин не успевал за ними. Шансов отыграться у Карена поначалу не было. Александар разве что в гейме сразу после брейка имел 0:30 на подаче, но не более того.

А вот в 10-м гейме у Хачанова была возможность восстановить равновесие. Вукич при 5:4 подавал на партию, упустил первый сетбол, вскоре после чего Карен вышел на брейк-пойнт. Увы, использовать его не вышло, потому как Александар исполнил эйс. А со второго сетбола Вукич закончил партию, выиграв её со счётом 6:4 за 37 минут — довольно быстро для 10 геймов. Австралиец в первом сете шесть раз подал навылет, а россиянин — всего однажды. Кроме того, по активно выигранным очкам Хачанов более чем втрое уступил оппоненту: четыре против 13.

Во второй партии всё было относительно тихо. Первые геймы стабильно оставались за подающим, хотя взять подачу под ноль никому не удалось. Развязка наступила в седьмом гейме, когда счёт был 3:3. Хачанов подарил сопернику тройной брейк-пойнт, два отыграл, а третий не смог, и Вукич повёл 4:3 с брейком.

С учётом того, что происходило до этого, у Карена было не так уж много шансов перевести игру в третий сет. Но ему это удалось! В девятом гейме, когда Александар при 5:3 мог принять на сет, заморосил дождь и возникла небольшая пауза, во время которой траву сушили забавными приспособлениями в виде удочек.

Сотрудники сушат траву на матче Карена Хачанова в Хертогенбосхе Фото: Кадр из трансляции

После перерыва примерно в 20 минут и небольшой разминки матч возобновился. Этот гейм Карен выиграл под ноль, однако при 5:4 его соперник подавал на матч. Но тут россиянин реализовал свой первый же брейк-пойнт в этой партии, после того как австралиец ошибся по длине в обмене на задней линии, — 5:5! Более того, в 12-м гейме Александар не смог перевести партию в тай-брейк, отдав гейм с 40:15, и Хачанов сравнял счёт, приняв навылет в решающий момент, — 7:5 за 57 минут игрового времени. Ну а третий сет перенесли на завтра, поскольку уже было недостаточно светло для продолжения игры.

В женской сетке первыми сеяными являются американка Джессика Пегула и Людмила Самсонова. Помимо Самсоновой, на турнир заявились ещё четыре россиянки, две из них — участницы прошлогоднего финала. Напомним, Хертогенбосх-2023 выиграла Екатерина Александрова, победившая в финале Веронику Кудерметову. В этот раз Александрова получила третий номер посева, а Кудерметова — пятый. Также в сетку попали Анна Блинкова и Диана Шнайдер.

Три матча с участием наших девушек закончились ещё во вторник, 11 июня. Две представительницы России завершили борьбу уже в 1/16 финала. Диана Шнайдер уступила китаянке Юань Юэ (6), после того как разгромно выиграла первый сет (6:1, 4:6, 3:6), а Анна Блинкова и вовсе без особых шансов проиграла американке Эмине Бектас, получив напоследок «баранку» от соперницы, — 4:6, 0:6. И лишь Александрова не подкачала. Екатерина ожидаемо победила бывшую российскую, а ныне австралийскую теннисистку Арину Родионову — 6:3, 6:4. В 1/8 финала она сыграет с Бектас, обидчицей Блинковой.

Сегодняшние матчи с участием россиянок также не раз прерывались дождём. Самсонова играла с бельгийкой Элисон Ван Эйтванк, заявившейся по защищённому рейтингу. В августе 2018 года Ван Эйтванк была 37-й ракеткой мира, а сейчас идёт лишь на 266-й строчке в рейтинге WTA. В 2019 году на турнире в Ташкенте Элисон разгромила Людмилу (6:0, 6:1). В этот раз россиянка взяла реванш за то поражение пятилетней давности.

У Самсоновой не особо шла подача (47% попадания первой и четыре двойные ошибки), но это не помешало ей одержать убедительную победу. Во втором гейме россиянка отыграла все три брейк-пойнта — больше у соперницы не было возможностей сделать брейк. В то же время Людмила в первом сете выдала 100-процентную реализацию брейк-пойнтов — три из трёх! И выиграла партию, продолжавшуюся 37 минут игрового времени, со счётом 6:1.

Во второй партии ключевым стал пятый гейм, в котором Самсонова ушла с трёх брейк-пойнтов. После этого Людмила взяла чужую подачу, тут же проиграла свою, однако следом сделала второй брейк подряд. И в девятом гейме, подавая при 5:3, использовала четвёртый матчбол — 6:1, 6:3 за 1 час 39 минут игрового времени.

Во втором круге Самсонова сыграет с 18-летней швейцаркой Селин Наэф (WC), 161-й ракеткой мира.

Кудерметова встречалась с 21-летней китаянкой Чжосюань Бай, располагающейся в конце первой сотни мирового рейтинга. Это был их первый очный матч, и сильнее оказалась россиянка.

В первых трёх геймах на своей подаче Кудерметова проиграла только одно очко. В дальнейшем Вероника так и не подпустила соперницу к брейк-пойнтам; сама же не использовала целых семь возможностей взять чужую подачу. В 12-м гейме россиянка всё же решила не доводить дело до тай-брейка и, отдав лишь один розыгрыш на приёме, забрала сет — 7:5 за 55 минут игрового времени.

Во второй партии Кудерметова испекла «сухарик» для соперницы. За исключением третьего гейма, проигранного на своей подаче, Вероника действовала чётко и быстро закончила дело (если снова-таки не учитывать долгую паузу из-за дождя) — 7:5, 6:1 за 1 час 32 минуты игрового времени.

Во втором раунде Кудерметова сразится с Далмой Галфи (Q) из Венгрии, 138-й ракеткой мира.

Турнир в Хертогенбосхе закончится 16 июня. За всеми событиями следите на «Чемпионате».