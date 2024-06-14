Лучшая теннисистка России — Мирра Андреева! Рейтинг «Чемпионата»: второй квартал 2024 года

В начале апреля мы запустили новый проект – рейтинг «Чемпионата», который вывел по итогам первого квартала 2024 года лучшую теннисистку России — Екатерину Александрову и лучшего теннисиста России — Даниила Медведева. А накануне мы рассказали о победителе второго квартала среди мужчин. Сейчас пора представить наш рейтинг среди женщин. Кто же в следующие месяцы 2024 года выступил лучше всех россиянок?

Как подсчитываются баллы?

Учитываются результаты теннисисток на всех турнирах за последний квартал. Мы решили чуть подкорректировать периоды для кварталов в связи с тем, что теннисный год завершается в середине ноября, и тогда на четвёртый квартал пришлось бы всего полтора игровых месяца. А мы попытаемся чуть выровнять кварталы, чтобы они получились относительно равноценными. Второй квартал завершаем после «Ролан Гаррос», третий — перед US Open (в конце августа). Тогда в каждом квартале будет по одному «Шлему» и несколько «Мастерсов». Сейчас мы подводим итоги выступления теннисисток с 1 апреля по 10 июня 2024 года, то есть за всю грунтовую серию.

В расчёт берутся:

текущий рейтинг теннисистки;

насколько она сумела взлететь за это время в рейтинге WTA;

каких результатов смогла добиться на турнирах в зависимости от их статуса;

каких серьёзных соперниц ей удалось обыграть за этот период.

А теперь подробнее: в конце вас ждёт общая таблица, и вот что означают колонки.

Колонка 1. Рейтинг на конец периода

Теннисистки, оказавшиеся в топ-10 рейтинга WTA, получают 10 баллов, в топ-20 – 9 баллов, и так далее, за место в топ-100 – один балл.

Места в рейтинге WTA Баллы 1-10 10 11-20 9 21-30 8 31-40 7 41-50 6 51-60 5 61-70 4 71-80 3 81-90 2 91-100 1

Колонка 2. Рейтинговый бонус

Если за этот период теннисистка смогла взлететь в рейтинге на несколько десятков мест, то за каждую новую десятку она получит дополнительный бонусный балл. Если заметной прибавки за три месяца не было или даже наблюдалось падение результатов, то этот бонус не начисляется.

Колонка 3. Титулы + финалы

За участие в финале турнира низшей категории WTA-250 теннисистка получает один балл, за титул – два балла. С каждой последующей категорией ценность раундов удваивается. И, наконец, за четвёртый круг на ТБШ теннисистка получит один балл, за четвертьфинал – два, за полуфинал – четыре, за финал – восемь, а за титул – 16. Обращаем ваше внимание, что в таблицу добавлена строка, касающаяся турниров WTA-125K, поскольку на них периодически выступают топовые теннисистки. Подробности – в таблице.

Т Ф бронза 1/2 1/4 (третья в группе на Итоговом) Четвёртый круг (четвёртая в группе на Итоговом) 125 1 250 2 1 500 4 2 1 1000+ОИ 8 4 3 2 1 ТБШ+Ит 16 8 4 2 1

Колонки 4-9. Ценность победы над соперницами

За победу над теннисистками, входящим в топ-50, участница нашего рейтинга получает один балл, над представительницами топ-40 – два балла, и так далее. Победа над теннисисткой из топ-10 ценится в пять баллов, а над топ-5 – в шесть баллов. Подробности в таблице.

Место соперницы в рейтинге WTA Баллы 1-5 6 6-10 5 11-20 4 21-30 3 31-40 2 41-50 1

Колонка 10. Сумма

По сумме заработанных баллов теннисистки сортируются в таблице. Причём, если у кого-то из них суммы получаются равными, выше располагается та из них, которая выше в последнем рейтинге WTA.

рейтинг р. бонус Т+ф топ-5 топ-10 топ-20 топ-30 топ-40 топ-50 сумма 1 М. Андреева 8 1 5 6 5 4 3 2 0 34 2 Касаткина 9 0 2 6 0 0 3 2 1 23 3 Самсонова 9 0 1 0 0 4 3 2 1 20 4 Шнайдер 6 1 1 0 0 4 3 0 0 15 5 В. Кудерметова 7 0 0 0 0 4 3 0 0 14 6 Потапова 7 0 1 0 0 4 0 2 0 14 7 Александрова 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 8 Калинская 8 0 0 0 0 0 0 0 1 9 9 Блинкова 5 0 0 0 0 0 3 0 1 9 10 Аванесян 3 0 1 0 5 0 0 0 0 9 11 Павлюченкова 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 12 Э. Андреева 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2

10-е место. Элина Аванесян – 9 баллов

21-летняя Элина Аванесян могла бы занести себе весь грунтовый сезон в пассив, если бы не успех на «Ролан Гаррос», где она добралась до четвёртого круга, как в прошлом году, и заработала бонусный балл, а также сумела справиться с теннисисткой топ-10 Чжэн Циньвэнь. Отметим, что Элина Аванесян после «Ролан Гаррос» объявила об уходе под флаг Армении, а значит, в третьем квартале в наш зачёт она уже не попадёт.

Элина Аванесян

78-я ракетка мира

Рейтинг на 1 апреля 2024 года – 64.

Результаты за апрель-июнь-2024:

Руан – второй круг

Мадрид – первый круг

Рим – второй круг

Рабат – первый круг

«Ролан Гаррос» – четвёртый круг (1).

Победы/поражения – 5/5

Топ-5 – 0

Топ-10 – 1 (Чжэн Циньвэнь)

Топ-20 – 0

Топ-30 – 0

Топ-40 – 0

Топ-50 – 0.

9-е место. Анна Блинкова – 9 баллов

Анна Блинкова за второй квартал 2024 года смогла одержать лишь две победы, но обе над теннисистками топ-50, что дало ей несколько бонусных баллов и позволило финишировать в десятке лучших нашего рейтинга.

Анна Блинкова

60-я ракетка мира

Рейтинг на 1 апреля 2024 года – 45.

Результаты за апрель-июнь-2024:

Руан – первый круг

Мадрид – первый круг

Рим – второй круг

Рабат – первый круг

«Ролан Гаррос» – второй круг.

Победы/поражения – 2/5

Топ-5 – 0

Топ-10 – 0

Топ-20 – 0

Топ-30 – 1 (Кырстя)

Топ-40 – 0

Топ-50 – 1 (Парри).

8-е место. Анна Калинская – 9 баллов

25-летняя Анна Калинская выступила во время грунтового сезона заметно скромнее, чем в первом квартале, в котором она попала в топ-2 нашего рейтинга. Сейчас на её счету были лишь две победы, и только одна из них над теннисисткой топ-50.

Анна Калинская

24-я ракетка мира

Рейтинг на 1 апреля 2024 года – 24.

Результаты за апрель-июнь-2024:

Мадрид – второй круг

Рим – третий круг

Страсбург – первый круг

«Ролан Гаррос» – второй круг.

Победы/поражения – 2/4

Топ-5 – 0

Топ-10 – 0

Топ-20 – 0

Топ-30 – 0

Топ-40 – 0

Топ-50 – 1 (Бюрель).

7-е место. Екатерина Александрова – 9 баллов

У нашей победительницы первого квартала Екатерины Александровой грунтовая часть сезона явно не задалась — всего одна победа, да и то над теннисисткой, не входящей в топ-50. Но впереди трава и хард, где россиянка традиционно выступает заметно лучше, так что прибавка в результатах не за горами.

Екатерина Александрова

16-я ракетка мира

Рейтинг на 1 апреля 2024 года – 15.

Результаты за апрель-июнь-2024:

Чарльстон – второй круг

Штутгарт – первый круг

Мадрид – второй круг

Рим – второй круг

Страсбург – второй круг

«Ролан Гаррос» – первый круг.

Победы/поражения – 1/6

Топ-5 – 0

Топ-10 – 0

Топ-20 – 0

Топ-30 – 0

Топ-40 – 0

Топ-50 – 0.

6-е место. Анастасия Потапова – 14 баллов

Анастасия Потапова установила на «Ролан Гаррос» свой личный рекорд на «Шлемах» — четвёртый круг, за что получила ещё и дополнительный балл в наш зачёт. Кроме того, россиянка одержала шесть побед, правда, большинство над низкорейтинговыми соперницами. Тем не менее ей удалось обыграть соотечественницу из топ-20 Людмилу Самсонову и финишировать в нашем зачёте на шестой позиции.

Анастасия Потапова

36-я ракетка мира

Рейтинг на 1 апреля 2024 года – 35.

Результаты за апрель-июнь-2024:

Штутгарт – второй круг

Мадрид – второй круг

Рим – второй круг

Страсбург – первый круг

«Ролан Гаррос» – четвёртый круг (1).

Победы/поражения – 6/5

Топ-5 – 0

Топ-10 – 0

Топ-20 – 1 (Самсонова)

Топ-30 – 0

Топ-40 – 1 (Синьюй Ван)

Топ-50 – 0.

5-е место. Вероника Кудерметова – 14 баллов

Вероника Кудерметова в первом квартале не попала даже в десятку нашего зачёта, а во втором замкнула первую пятёрку. Ей помогли победы на грунте над двумя теннисистками топ-30 — Беатрис Хаддад-Майей и Барборой Крейчиковой.

Вероника Кудерметова

34-я ракетка мира

Рейтинг на 1 апреля 2024 года – 19.

Результаты за апрель-июнь-2024:

Чарльстон – 1/4 финала

Штутгарт – второй круг

Мадрид – второй круг

Рим – второй круг

«Ролан Гаррос» – первый круг.

Победы/поражения – 3/5

Топ-5 – 0

Топ-10 – 0

Топ-20 – 1 (Хаддад-Майя)

Топ-30 – 1 (Крейчикова)

Топ-40 – 0

Топ-50 – 0.

4-е место. Диана Шнайдер – 15 баллов

20-летняя россиянка Диана Шнайдер заработала бонусное очко за победу на турнире WTA-125К в Париже, а также смогла победить двух теннисисток топ-30 — Людмилу Самсонову и Эмму Наварро.

Диана Шнайдер

48-я ракетка мира

Рейтинг на 1 апреля 2024 года – 58.

Результаты за апрель-июнь-2024:

Штутгарт – первый круг

Мадрид – первый круг

Рим – третий круг

Париж-125 – титул (1)

«Ролан Гаррос» – первый круг.

Победы/поражения – 9/4

Топ-5 – 0

Топ-10 – 0

Топ-20 – 1 (Самсонова)

Топ-30 – 1 (Наварро)

Топ-40 – 0

Топ-50 – 0.

3-е место. Людмила Самсонова – 20 баллов

Людмила Самсонова неплохо выступила во время грунтовой серии — заработала бонусный балл за полуфинал Страсбурга, а кроме того, победила шесть теннисисток, четыре из которых входят в топ-50 — Беатрис Хаддад-Майя, Барбора Крейчикова, Лейла Фернандес и Магда Линетт.

Людмила Самсонова

15-я ракетка мира

Рейтинг на 1 апреля 2024 года – 16.

Результаты за апрель-июнь-2024:

Штутгарт – первый круг

Мадрид – третий круг

Рим – второй круг

Страсбург – 1/2 финала (1)

«Ролан Гаррос» – третий круг.

Победы/поражения – 6/5

Топ-5 – 0

Топ-10 – 0

Топ-20 – 1 (Хаддад-Майя)

Топ-30 – 1 (Крейчикова)

Топ-40 – 1 (Фернандес)

Топ-50 – 1 (Линетт).

2-е место. Дарья Касаткина – 23 балла

26-летняя россиянка Дарья Касаткина после четвёртого места в первом квартале финишировала на второй позиции на втором отрезке теннисного года. Дарья смогла добраться до финала Чарльстона, за что получила два бонусных балла, а также сумела одержать победу над теннисисткой топ-5 Джессикой Пегулой, представительницей топ-30 Анастасией Павлюченковой и другими.

Дарья Касаткина

14-я ракетка мира

Рейтинг на 1 апреля 2024 года – 11.

Результаты за апрель-июнь-2024:

Чарльстон – финал (2)

Мадрид – четвёртый круг

Рим – третий круг

«Ролан Гаррос» – второй круг.

Победы/поражения – 8/4

Топ-5 – 1 (Пегула)

Топ-10 – 0

Топ-20 – 0

Топ-30 – 1 (Павлюченкова)

Топ-40 – 1 (Калинина)

Топ-50 – 1 (Френх).

👑 1-е место. Мирра Андреева – 34 балла

17-летняя Мирра Андреева ударно провела грунтовый сезон. Она добралась до четвертьфинала «тысячника» в Мадриде, за что получила бонусный балл, но главного успеха юная россиянка добилась на «Ролан Гаррос». Там она впервые в карьере стала полуфиналисткой (ещё четыре балла), попутно победив вторую ракетку мира Арину Соболенко. Всего на счёту Мирры было 11 побед во время грунтового сезона, в том числе над представительницами топ-10, топ-20, топ-30 и топ-40. Кроме того, Андреева смогла улучшить своё рейтинговое положение на десяток позиций и стала в итоге лучшей теннисисткой России во втором квартале 2024 года по версии «Чемпионата».

Мирра Андреева

23-я ракетка мира

Рейтинг на 1 апреля 2024 года – 38.

Результаты за апрель-июнь-2024:

Руан – 1/4 финала

Мадрид – 1/4 финала (1)

Рим – первый круг

«Ролан Гаррос» – 1/2 финала (4).

Победы/поражения – 11/4

Топ-5 – 1 (Соболенко)

Топ-10 – 1 (Вондроушова)

Топ-20 – 1 (Паолини)

Топ-30 – 1 (Азаренко)

Топ-40 – 1 (Носкова)

Топ-50 – 0.

Зачёт «Лучшая теннисистка года»

По итогам всех четырёх теннисных кварталов «Чемпионат» также выведет лучшего игрока года. Подсчёт ведётся следующим образом. За первое место в любом из кварталов теннисистка получает 10 баллов, за второе — 9, и так далее. За 10-е место — один. Все баллы за кварталы суммируются, и выявляется лидер. При равенстве очков используем рейтинг 52 недель WTA. Положение в зачёте «Лучшая теннисистка года» после второго квартала получилось интересным. Самой стабильной за этот период стала Дарья Касаткина, не выигравшая пока ни один квартал в нашем зачёте, на втором месте расположилась Мирра Андреева (победительница второго квартала), на третьем — Екатерина Александрова (победительница первого квартала). Их между собой разделяет всего балл.

Людмила Самсонова обогнала Анну Калинскую лишь по рейтингу WTA. По восемь баллов за два квартала набрали сразу четыре теннисистки — Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова, Диана Шнайдер и Анна Блинкова. Они выстроились друг за другом также по рейтингу WTA.