Каролина Плишкова вышла в четвертьфинал Australian Open, обыграв Гаврилову

Чешка Каролина Плишкова (5) вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, обыграв хозяйку кортов Дарью Гаврилову (22) со счётом 6:3, 6:3. 24-летняя уроженка Лоуни 12 раз подала навылет, активно выиграла 27 очков и совершила 30 невынужденных ошибок. На счету Дарьи 4 эйса, 14 виннера и 23 неточности.
«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча:
Текстовая онлайн-трансляция матча Плишкова — Гаврилова на Australian Open.
За выход в полуфинал Плишкова поспорит с хорваткой Мирьяной Лучич-Барони.