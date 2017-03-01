Джокович: я не ждал, что матч с Клижаном получится лёгким

Серб Новак Джокович прокомментировал свою победу над словаком Мартином Клижаном на старте турнира в Акапулько со счётом 6:3, 7:6 (7:4) и поделился ожиданиями от встречи с аргентинцем Хуаном-Мартином дель Потро.
«Я не ждал, что матч с Клижаном получится лёгким. Это точно. Я не участвовал в официальных матчах с Australian Open, если не считать Кубок Дэвиса. Я с нетерпением ждал выхода на корт. В первом круге мне достался Клижан, который известен тем, что демонстрирует свой лучший теннис в матчах с топ-игроками на крупнейших аренах. Он не боится сильных соперников.
В целом я сыграл хорошо. Второй сет прошёл в упорной борьбе, были взлёты и падения. Сейчас это именно та проверка, что мне нужна.
Что касается дель Потро, то он заслужил успех, который ему покорился, потому что в последние пару лет он играл не так много. Он делает теннис увлекательным, потому что играет мощно. У него очень сильная подача. Его можно назвать любителем больших матчей», — цитирует Джоковича официальный сайт тура.