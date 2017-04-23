Гаврилова помогла Австралии выйти во вторую Мировую группу Кубка Федерации

В третьем матче противостояния плей-офф второй Мировой группы Кубка Федерации австралийка Дарья Гаврилова разгромила сербку Нину Стоянович со счётом 6:3, 6:0. Поединок продолжался 1 час 8 минут. 23-летняя уроженка Москвы, занимающая 27-е место в рейтинге WТА, реализовала 5 брейк-пойнтов из 9, проиграв 1 гейм на своей подаче. Этот успех принёс сборной Австралии досрочную победу и вывел её во второй дивизион соревнований на следующий сезон.

В первый игровой день Гаврилова разгромила Ивану Йорович — 6:2, 6:2, а Эшли Барти взяла верх над Александрой Крунич со счётом 6:4, 6:3.