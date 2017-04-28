Пуи стал последним полуфиналистом турнира в Будапеште, обыграв Клижана

Француз Люка Пуи стал последним полуфиналистом турнира в Будапеште. Первая ракетка соревнований в двух сетах четвертьфинального матча обыграл словака Мартина Клижана со счётом 6:4, 6:3.Теннисисты провели на корте 1 час 24 минуты. 23-летний Пуи, занимающий 14-е место в рейтинге АТР, пять раз подал навылет и реализовал пять брейк-пойнтов из 14.На счету 27-летнего Клижана два эйса, три двойные ошибки и два брейка. Теннисисты впервые встречались друг с другом.

За выход в финал Пуи сыграет с шестой ракеткой турнира итальянцем Паоло Лоренци.