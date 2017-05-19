В 15:00 по московскому времени начнётся четвертьфинальный матч турнира в Риме, в котором сыграют представитель Германии Александр Зверев (16) и канадец Милош Раонич (5). Ранее соперники не встречались. В рейтинге ATP Зверев располагается на 17-й позиции, Раонич — на шестой.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча А. Зверев — Раонич в Риме

Победитель этого противостояния за выход в финал поспорит либо с американцем Джоном Иснером, либо с хорватом Марином Чиличем (6).