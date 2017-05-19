А. Зверев победил Раонича и сыграет с Иснером в полуфинале «Мастерса» в Риме

Немецкий теннисист Александр Зверев (16) вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс-1000» в Риме, в двух сетах обыграв представителя Канады Милоша Раонича (5) со счётом 7:6 (7:4), 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 29 минут. 20-летний уроженец Гамбурга, занимающий 17-ю строчку в рейтинге ATP, 4 раза подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету Раонича 4 эйса, 6 двойных ошибок и 2 брейка.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча А. Зверев — Раонич в Риме

За выход в финал соревнований Зверев поспорит с американцем Джоном Иснером.