Свитолина: на «Ролан Гаррос» я обретаю стабильность

Украинка Элина Свитолина (5) прокомментировала свою победу над польской теннисисткой Магдой Линетт в третьем круге Открытого чемпионата Франции со счётом 6:4, 7:5, а также поделилась ожиданиями от встречи с хорваткой Петрой Мартич в четвёртом раунде.

«Матч был очень странный. Она играла хорошо, а я – только нормально, но этого оказалось достаточно. Я хорошо сыграла в важные моменты, и это предопределило исход матча. В остальном я показала достаточный уровень и очень рада, что смогла выиграть в двух сетах. Удивительно, что мне удаётся так стабильно выступать на «Ролан Гаррос». Возвращаясь сюда, я каждый раз чувствую себя здорово. Здесь я обретаю стабильность.

Я знаю, что Мартич тоже успешно выступала на этом турнире, пока пару лет назад у неё не начались травмы. В любом случае я не хочу концентрироваться на её игре, хотя знаю, как она играет и что будет делать. С начала этого сезона я играю очень хорошо и уверенно. Постараюсь выйти на матч с таким же настроем и побороться за выход в четвертьфинал», — приводит слова Свитолиной официальный сайт WTA.