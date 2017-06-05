Мартич: наверное, всю ночь буду прокручивать в голове моменты игры со Свитолиной

Хорватка Петра Мартич поделилась эмоциями после поражения в четвёртом круге Открытого чемпионата Франции от украинки Элины Свитолиной со счётом 6:4, 3:6, 5:7.

«Очень сложно сейчас успокоиться спустя всего час после такого матча. Я всё ещё пытаюсь всё обдумать и продолжаю прокручивать в голове розыгрыши этой встречи. Так будет ещё некоторое время. Наверное, всю ночь. Но так бывает. Это спорт. Здорово, когда ты добираешься до такой стадии, но я надеюсь, что в следующий раз я смогу победить», — сказала Мартич на пресс-конференции.