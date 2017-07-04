Джокович на отказе Клижана вышел во второй круг Уимблдона

Серб Новак Джокович (2) всего за 40 минут вышел во второй круг Уимблдона. Его соперник по первому кругу словак Мартин Клижан отказался от продолжения борьбы из-за травмы, уступая 3:6, 0:2.
Следующим оппонентом 30-летнего белградца, занимающего четвёртое место в рейтинге АТР, станет чех Адам Павлашек, ранее переигравший американца Эрнесто Эскобедо.
Преодолели барьер первого круга также молдаванин Раду Албот, одолевший аргентинца Факундо Багниса, и испанец Альберт Рамос-Виньолас (25), переигравший австралийца Джордана Томпсона.