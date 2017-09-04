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Шварцман: в третьем сете я почувствовал боль в ноге и стал думать только об этом

4 сентября 2017, понедельник. 12:26 Теннис

Аргентинец Диего Шварцман рассказал о трудностях, которые испытывал по ходу матча четвёртого круга US Open с французом Люкой Пуи. Уроженец Буэнос-Айреса одержал победу со счётом 7:6 (7:3), 7:5, 2:6, 6:2 и сыграет с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.

«При счёте 2:2 Люка сделал брейк, а затем взял свою подачу. Тогда я почувствовал боль в правой ноге. Я стал думать об этом, и мне было нелегко. Такого с ногой у меня ещё не случалось. Мне сложно было сосредоточиться на игре.

В четвёртом сете у Люки были шансы, когда он опять повёл с брейком. Может быть, тогда он занервничал больше, чем я. Я же думал лишь о своей ноге. Мне помогло то, что я стал играть агрессивно и боролся за каждое очко. В четвёртой партии я показал отличный теннис.

Я очень рад выходу в четвертьфинал и тому, что сыграю с Пабло — моим хорошим другом. Мы отлично общаемся за пределами корта. Для нас обоих это будет очень интересный матч», — цитирует Шварцмана официальный сайт турнира.

Шварцман обыграл Пуи и впервые вышел в четвертьфинал на турнире «Большого шлема»
Источник: US Open Сообщить об ошибке
Теги
Люка Пуи Пабло Карреньо-Буста US Open
Новости. Теннис
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