Шварцман: играть из-за жары было нелегко, но в целом Карреньо-Буста был сильнее

Аргентинец Диего Шварцман прокомментировал своё поражение от испанца Пабло Карреньо-Бусты в четвертьфинале US Open со счётом 4:6, 4:6, 2:6.

«Сейчас мне сложно найти позитивные моменты в своём выступлении, так как игра лишь недавно завершилась. Но таких моментов действительно было немало. Мне нужно прибавлять с каждой неделей, но в целом я доволен тем, как играл на этом турнире. В следующем году и на следующих соревнованиях я постараюсь выступить лучше.

Играть на корте Артура Эша с моим другом Пабло — это было невероятно. В первых двух сетах была упорная борьба, мы провели немало отличных розыгрышей. Думаю, зрителям это понравилось.

Я хорошо себя чувствовал сегодня, но вчера всё время думал о боли в ноге. Сегодня было жарче, чем в предыдущие дни, играть было нелегко, но в целом Пабло был сильнее», — цитирует Шварцмана официальный сайт турнира.