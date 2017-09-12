Доден и Лепченко вышли во второй круг турнира в Квебеке

На турнире в Квебеке, призовой фонд которого превышает $ 220 тысяч, состоялись два матча первого круга. Вторая сеяная француженка Осеан Доден одержала волевую победу над представительницей Канады Габриэлой Дабровски (Q) — 5:7, 7:5, 6:4. Поединок длился 1 час 54 минуты. На счету Доден 4 эйса, 8 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 11. За выход в четвертьфинал француженка сразится с американкой Кэролайн Доулхайд (Q).

Также во второй круг пробилась американка Варвара Лепченко (5), которая в первом раунде одолела ещё одну канадскую теннисистку Александру Возняк (WC) — 6:1, 2:6, 6:1. Эта встреча длилась 78 минут. Лепченко подала навылет 1 раз, совершила 1 ошибку на подаче и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10. Следующей соперницей Лепченко будет победительница противостояния Айша Мухаммад (США) — Франсуаза Абанда (Канада).