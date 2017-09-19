Кафельников: поражение от Венгрии в Кубке Дэвиса — это действительно катастрофа

Олимпийский чемпион Игр 2000 года в Сиднее, бывшая первая ракетка мира, двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в одиночном разряде и четырёхкратный в парном, обладатель Кубка Дэвиса — 2002, вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников прокомментировал поражение сборной России в противостоянии с венграми в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса со счётом 1:3.

«Уровень у наших теннисистов нормальный. И это действительно катастрофа. И у меня нет объяснения, почему она произошла. Венгрию должны были обыгрывать! И могли это сделать. К сожалению, я не был внутри команды, не знаю, что там произошло. Может, не настроились правильно, может, ещё что…

Жаль, что теперь придётся ждать ещё год, чтобы попытаться вернуться в мировую теннисную элиту. А ведь эти ребята могли сделать это сейчас, хорошие они ребята", — цитирует Кафельникова «Московский комсомолец».