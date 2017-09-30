Хингис: мы чувствуем, что нас нелегко победить, что мы на ходу

Швейцарка Мартина Хингис, выигравшая турнир в Ухане вместе с Чань Юнжань из Китайского Тайбэя, прокомментировала этот успех.



«Конечно, здорово отпраздновать мой день рождения победой, тем более с такой замечательной напарницей. Я в третий раз приехала в Ухань, но этот раз был особенным, потому что Летиция постоянно всё показывала и объясняла.



Приятно одержать победу накануне наступления недели, на которой я вернусь на первую строчку, а Летиция впервые станет второй. Сейчас мы чувствуем, что нас нелегко победить, мы на ходу. Здорово быть в такой позиции», — цитирует Хингис официальный сайт WTA.

Хингис в свой день рождения выиграла турнир в Ухане в парном разряде