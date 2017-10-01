Чжань: мы с Мартиной уверены в себе и верим друг в друга

Чжань Юнжань из Китайского Тайбэя, победившая на турнире серии Premier 5 в Ухане в паре со швейцаркой Мартиной Хингис, оценила результаты их дуэта. Чжань и Хингис выиграли уже восемь турниров, включая Индиан-Уэллс, Мадрид, Рим, Цинциннати и US Open. В новом рейтинг-листе Мартина вернётся на первую строчку, а Юнжань впервые в карьере станет второй ракеткой мира.



«Мартина и я очень хорошо выступаем в этом году. Мы много выигрываем, мы прошли через много сложных матчей. Мы очень уверены в себе и верим друг в друга. Я очень рада, что нам удалось победить в финале», — цитирует Хингис официальный сайт WTA.

Хингис в свой день рождения выиграла турнир в Ухане в парном разряде