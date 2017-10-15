Бычкова: для Шараповой было важно начать выигрывать, завоёвывать титулы

Российская теннисистка и телекомментатор Екатерина Бычкова прокомментировала победу Марии Шараповой на соревнованиях в Тяньцзине.



«Это неплохое начало для Марии Шараповой. В Тяньцзине был не такой великий состав, и решение принять там участие и сыграть на результат было правильным. Это у неё получилось. Честно признаюсь, что не смотрела её игру. Но думаю, что если она завоевала титул, то в целом всё было более чем хорошо.



Титул — это в любом случае психологически важно для любого спортсмена. И неважно, после чего он возвращается. Особенно для спортсмена уровня Шараповой, которая привыкла выигрывать, выигрывала „Большие шлемы“. Важным шагом было именно начать играть, выигрывать матчи и завоёвывать титулы. Это отличный задел. Теперь посмотрим, как она выступит на „ВТБ Кубке Кремля“, потому что есть все шансы», — сказала Бычкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.

Бычкова: Шараповой надо выиграть турнир, чтобы начать триумфальное восхождение