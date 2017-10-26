Островский: заинтересованы в том, чтобы Шарапова сыграла на турнире в Москве

Александр Островский, директор турнира WТА в Москве, который впервые в пройдёт в 2018 году, в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову оценил шансы на выступление на соревнованиях россиянки Марии Шараповой.

«Безусловно, мы очень заинтересованы в том, чтобы Маша нашла возможность сыграть на этом турнире. Но это обусловлено многими факторами. На самом деле сейчас ещё рано говорить об этом. Я могу вам только пообещать, что я проведу переговоры с её агентом и мы сделаем всё возможное и невозможное для того, чтобы Мария приняла участие в нашем турнире», — рассказал Островский.

В 2018 году в календаре WTA появится новый московский турнир

Полностью интервью Александра Островского «Чемпионату» читайте в ближайшее время.