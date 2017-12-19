Радваньска: не думаю, что Халеп и Шарапова были рады встрече в 1-м круге US Open

Польская теннисистка Агнешка Радваньска раскритиковала решение совета турниров «Большого шлема» о сокращении числа сеяных игроков в основных сетках соревнований Grand Slam с 32 до 16 начиная с 2019 года.

«Если честно, я не думаю, что это хорошая идея. Не знаю, почему они решили вносить изменения. Не понимаю, что было не так с прежней системой. Думаю, некоторые правила меняются, потому что изменения требуются всегда, даже когда всё хорошо.

Мне казалось, что 32 сеяных игрока — это отличный вариант. Это турнир «Большого шлема», почему ты должна играть с 17-й ракеткой мира в первом круге, а не четвёртом? Не думаю, что это справедливо. Ты так много работаешь, чтобы попасть в посев, в том числе в номера с 16-го по 32-й. Я не уверена, что это хорошее правило.

На US Open в первом круге встретились Халеп и Шарапова. Может быть, это было хорошо для телевидения. Такой матч у всех вызвал интерес. Но не думаю, что сами теннисистки были рады. Даже победительница. Никто не хочет получать таких соперниц в первом круге», — цитирует Радваньскую Sport 360.