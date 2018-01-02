Возняцки: для первого матча в году я сыграла достаточно хорошо

Датская теннисистка Каролина Возняцки прокомментировала свою победу на старте турнира в Окленде над американкой Мэдисон Бренгл со счётом 6:3, 6:0 и поделилась ожиданиями от встречи с хорваткой Петрой Мартич.

«Думаю, я играла достаточно хорошо, учитывая, что это был мой первый матч в этом году. Мне потребовалась пара геймов, чтобы найти свой ритм. Затем я стала играть всё лучше. Я стараюсь заставить ноги двигаться, пытаюсь принимать верные решения и ожидать нужных ударов, чтобы играть агрессивно и атаковать. Мне нужно найти баланс между атакой и обороной.

Мартич — отличная теннисистка. Она мощно подаёт и играет агрессивно. Мне нужно быть готовой к этой игре и стараться найти свой ритм. Я рада, что могу играть. Сейчас топ-теннисисткам нужно всё время прибавлять, так как новое поколение наступает на пятки», — цитирует Возняцки официальный сайт тура.