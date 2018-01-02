Чорич: если честно, я не знаю, как мне удалось победить Карреньо-Бусту

Хорват Борна Чорич прокомментировал свою победу над испанцем Пабло Карреньо-Бустой в первом круге турнира в Дохе со счётом 5:7, 6:2, 7:6 (10:8).



«Если честно, я не знаю, как мне удалось победить Карреньо-Бусту. Это был очень тяжёлый поединок. Кажется, Пабло дважды подавал на матч. Я же думал лишь о том, что хорошо действовал на протяжении всей встречи, поэтому был сосредоточен на своей игре. Думаю, это нормально, когда ты играешь лучше в матчах с более сильными соперниками», — цитирует Чорича официальный сайт тура.

Чорич отыграл три матчбола и одолел Карреньо-Бусту на турнире в Дохе