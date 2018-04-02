А. Зверев: перед КД потренируюсь на грунте полтора дня и фаворитом вряд ли буду

Немец Александр Зверев, в воскресенье проигравший американцу Джону Иснеру в финале «Мастерс-1000» в Майами (США), поделился ожиданиями от Кубка Дэвиса. Германия сыграет с Испанией в Валенсии на грунте с 6 по 8 апреля. В первый игровой день соперником Зверева наверняка станет либо Роберто Баутиста-Агут, либо Пабло Карреньо-Буста.



«Я буду активно тренироваться в среду, а четверг отработаю в более лёгком режиме. Таким образом, у меня будет полтора дня, чтобы подготовиться к матчу на грунте против игрока топ-20. Не думаю, что я буду фаворитом.



Что касается грунтового сезона в целом, то, надеюсь, он снова будет классным. Мы не так много играем на грунте, как бывало в прежние годы, так что я постараюсь максимально насладиться этим отрезком. Конечно, в матче Кубка Дэвиса в Валенсии мне будет тяжело. Психологически я готов, но полную готовность к игре на грунте надеюсь обрести к старту Монте-Карло», — приводит слова Зверева Tennis World USA.

Иснер завоевал титул в Майами, в финале обыграв А. Зверева