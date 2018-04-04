Анн: образно говоря, я пыталась выпустить свою внутреннюю Коллинз

25-летняя Кристи Эрим Анн, победившая австралийку Саманту Стосур в первом круге турнира в Чарльстоне со счётом 6:2, 6:4, прокомментировала этот успех и сравнила себя с другой американкой — Даниэль Коллинз, здорово выступившей в Индиан-Уэллсе и Майами.



«Даниэль и я отучились в колледже четыре года. Это меняет кое-что в психологическом плане, когда начинаешь думать: „А что делать теперь?“ Сегодня я пыталась, так сказать, выпустить свою внутреннюю Коллинз. Мне хотелось получить удовольствие от игры. Конечно, Сэм — отличная теннисистка и настоящая чемпионка, так что терять мне было нечего. Я старалась придерживаться плана на игру, и, думаю, это неплохо сработало», — сказала Анн в интервью Tennis Channel.

Хаддад-Майя снялась в ходе матча с Арруабаррена-Весино в Чарльстоне