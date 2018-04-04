Осака: Гёргес — хорошая теннисистка, но я сделаю всё, чтобы обыграть её

Японка Наоми Осака (10) поделилась эмоциями после победы над немкой Лаурой Зигемунд во втором круге турнира в Чарльстоне. В следующем раунде азиатская теннисистка встретится с представительницей Германии Юлией Гёргес (5).



«Я счастлива, что одержала победу. По правде говоря, стараюсь не обращать внимания на посторонние вещи. Я изрядно устала за последние недели, и всё проходит достаточно быстро. Нужно сосредоточиться на своих матчах, обо всём остальном буду думать позже.



Гёргес? Я тренировалась с ней в прошлом сезоне на Уимблдоне. У Юлии отличная подача. Если она воспользуется ею в полной мере, то моя задача осложнится. Впереди тяжёлый вызов, но я постараюсь сделать всё от себя зависящее, чтобы обыграть немку. Как бы там ни было, Гёргес — хорошая теннисистка», — цитирует японку пресс-служба тура.

Дарья Касаткина защищает в Чарльстоне свой единственный титул Финалисты Майами Рублёв и Хачанов встретятся с австрийцами в Кубке Дэвиса в Москве, а Касаткина будет защищать свой титул в Чарльстоне.