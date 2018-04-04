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Осака: Гёргес — хорошая теннисистка, но я сделаю всё, чтобы обыграть её

Осака: Гёргес — хорошая теннисистка, но я сделаю всё, чтобы обыграть её
Теннис / WTA

Японка Наоми Осака (10) поделилась эмоциями после победы над немкой Лаурой Зигемунд во втором круге турнира в Чарльстоне. В следующем раунде азиатская теннисистка встретится с представительницей Германии Юлией Гёргес (5).

«Я счастлива, что одержала победу. По правде говоря, стараюсь не обращать внимания на посторонние вещи. Я изрядно устала за последние недели, и всё проходит достаточно быстро. Нужно сосредоточиться на своих матчах, обо всём остальном буду думать позже.

Гёргес? Я тренировалась с ней в прошлом сезоне на Уимблдоне. У Юлии отличная подача. Если она воспользуется ею в полной мере, то моя задача осложнится. Впереди тяжёлый вызов, но я постараюсь сделать всё от себя зависящее, чтобы обыграть немку. Как бы там ни было, Гёргес — хорошая теннисистка», — цитирует японку пресс-служба тура.

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