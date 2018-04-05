Фоньини: Шарди — опасный соперник, мне придётся потратить немало сил

Теннисист из Италии Фабио Фоньини поделился ожиданиями от предстоящего четвертьфинала Кубка Дэвиса с Францией. В своём первом матче Фоньини скрестит ракетки с Жереми Шарди.



«Я прекрасно знаком с Шарди. Мы одного возраста, играли друг с другом множество раз. Француз неплохо проявил себя на престижных турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами. Жереми – опасный соперник, особенно если речь идёт об одном матче. У него хорошая подача и агрессивный стиль ведения игры. Думаю, мне придётся изрядно потрудиться, но то же самое касается и соперника. Я нахожусь в хорошей форме и не испытываю проблем со здоровьем», — цитирует игрока пресс-служба Кубка Дэвиса.

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