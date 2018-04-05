Ю. Мельцер: я готов сыграть в одиночном разряде с россиянами в Кубке Дэвиса

Бывшая восьмая ракетка мира австриец Юрген Мельцер выразил готовность выйти на корт в одиночном матче в рамках противостояния со сборной России во втором раунде первой группы региональной зоны Европа/Африка Кубка Дэвиса.

«Я думаю, что готов сыграть в одиночном матче, но, исходя из тренировок на этой неделе, капитан выбрал на пятничные встречи самых сильных на данный момент игроков. Если будет необходимость, то готов заменить кого-то из ребят и сыграть в одиночке в субботу», — передаёт слова Мельцера корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Напомним, что в первый игровой день, 6 апреля, Андрей Рублёв сыграет с Деннисом Новаком, а Даниил Медвеедв встретится с Себастьяном Офнером.