Ю. Мельцер: я готов сыграть в одиночном разряде с россиянами в Кубке Дэвиса

Бывшая восьмая ракетка мира австриец Юрген Мельцер выразил готовность выйти на корт в одиночном матче в рамках противостояния со сборной России во втором раунде первой группы региональной зоны Европа/Африка Кубка Дэвиса.
«Я думаю, что готов сыграть в одиночном матче, но, исходя из тренировок на этой неделе, капитан выбрал на пятничные встречи самых сильных на данный момент игроков. Если будет необходимость, то готов заменить кого-то из ребят и сыграть в одиночке в субботу», — передаёт слова Мельцера корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.
Напомним, что в первый игровой день, 6 апреля, Андрей Рублёв сыграет с Деннисом Новаком, а Даниил Медвеедв встретится с Себастьяном Офнером.
Дарья Касаткина защищает в Чарльстоне свой единственный титул
Финалисты Майами Рублёв и Хачанов встретятся с австрийцами в Кубке Дэвиса в Москве, а Касаткина будет защищать свой титул в Чарльстоне.