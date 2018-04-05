Кукушкин: в матчах КД рейтинг каждого теннисиста не имеет никакого значения

Теннисист из Казахстана Михаил Кукушкин рассказал, за счёт чего можно обыграть Хорватию в четвертьфинале Кубка Дэвиса.



«Нужно верить в себя и приложить максимальные усилия. Кубок Дэвиса – уникальный турнир, в котором твой личный рейтинг не имеет никакого значения. Каждый спортсмен сражается за свою страну, я бы назвал Кубок Дэвиса несколько иным видом спорта. У нас мало шансов, но мы постараемся сделать всё, чтобы воспользоваться ими», — цитирует Кукушкина официальный сайт турнира.



В своём стартовом матче Михаил встретится с Борной Чоричем. Чуть ранее на корт выйдут Марин Чилич и Дмитрий Попко.

Чилич и Попко первыми выйдут на корт в матче Хорватия — Казахстан в Кубке Дэвиса