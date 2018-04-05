Гёргес обыграла Осаку и вышла в четвертьфинал в Чарльстоне

Немецкая теннисистка Юлия Гёргес вышла в четвертьфинал турнира категории Premier в Чарльстоне (США). 5-я ракетка соревнований обыграла японку Наоми Осаку, получившую от организаторов 10-й номер посева, со счётом 7:6 (7:4), 6:4.



Продолжительность поединка составила 1 час и 32 минуты. На счету победительницы 8 эйсов, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 8. Осака выполнила 3 эйса и упустила 5 брейк-пойнтов, она обошлась без двойных ошибок.



За выход в полуфинал Гёргес поспорит либо с россиянкой Дарьей Касаткиной (3), либо с румынкой Ириной Бегу (13). Уроженка Тольятти является действующей победительницей турнира.

Дарья Касаткина защищает в Чарльстоне свой единственный титул Финалисты Майами Рублёв и Хачанов встретятся с австрийцами в Кубке Дэвиса в Москве, а Касаткина будет защищать свой титул в Чарльстоне.