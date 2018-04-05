Чорич: Хорватия является фаворитом в матче с Казахстаном, но только на бумаге

Хорватский теннисист Борна Чорич считает свою команду фаворитом в четвертьфинальной баталии Кубка Дэвиса с Казахстаном. Первым соперником Чорича будет Михаил Кукушкин.



«Нас ждёт интересное противостояние. На мой взгляд, сборная Хорватии является небольшим фаворитом, но только на бумаге. Мы должны быть сосредоточенными и действовать серьёзно. Я дважды проигрывал Михаилу Кукушкину. Его игра значительно отличается от действий большинства других теннисистов. Меня ждёт увлекательный поединок», — цитирует хорвата пресс-служба Кубка Дэвиса.

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