Гёргес: Касаткина входит в число моих лучших друзей в туре

Немецкая теннисистка Юлия Гёргес (5) поделилась ожиданиями от четвертьфинала турнира в Чарльстоне, в котором она скрестит ракетки с россиянкой Дарьей Касаткиной (3).



«Когда мы впервые встречались с Касаткиной, ей было 17 или 18 лет. Кажется, это было в Бухаресте. После этого поединка я была уверена, что Дарья окажется в первой двадцатке мирового рейтинга. Я сказала ей об этом во время прощального рукопожатия. По правде говоря, она была шокирована подобным заявлением. Думаю, Касаткина входит в число моих лучших друзей в туре, Даша — открытый человек. Мы уважаем друг друга», — цитирует Гёргес WTA Insider.



Касаткина является действующей победительницей турнира в Чарльстоне.

Дарья Касаткина защищает в Чарльстоне свой единственный титул Финалисты Майами Рублёв и Хачанов встретятся с австрийцами в Кубке Дэвиса в Москве, а Касаткина будет защищать свой титул в Чарльстоне.