Осака: не должна была сдаваться, несмотря ни на что

Японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала поражение в третьем круге на турнире в Чарльстоне. 10-я ракетка соревнований уступила представительнице Германии Юлии Гёргес (5).



«Я не должна была сдаваться, несмотря ни на что. Мне необходимо было постараться быть конкурентоспособной. Я смогла выиграть два матча на турнире, но при этом не сложилось ощущение, что мне по силам хорошо выступать на грунте. Более того, я считаю себя всего лишь добротным игроком, способным демонстрировать добротный теннис», — приводит слова Осаки официальный сайт WTA.

Дарья Касаткина защищает в Чарльстоне свой единственный титул Финалисты Майами Рублёв и Хачанов встретятся с австрийцами в Кубке Дэвиса в Москве, а Касаткина будет защищать свой титул в Чарльстоне.