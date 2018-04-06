Касаткина: не думаю, что Гёргес отдаст мне победу только потому, что мы подруги

Российская теннисистка Дарья Касаткина поделилась ожиданиями от встречи с немкой Юлией Гёргес в четвертьфинале турнира в Чарльстоне.

«Когда мы впервые встретились в 2015 году, то я проиграла. Но во время рукопожатия она сказала мне пару добрых и вдохновляющих слов. Я была удивлена её добротой. Она стала одной из первых моих подруг в туре. Мы до сих пор в прекрасных отношениях.

Но не думаю, что Юлия отдаст мне победу только потому, что мы подруги. Она очень сложная соперница, которая играет агрессивно и здорово подаёт. Она очень агрессивно действует с форхенда, также у неё отличный бэкхенд. Чтобы обыграть её, мне нужно будет показать нечто особенное. Я не смогу победить, если просто выйду поиграть", — цитирует Касаткину официальный сайт тура.

Дарья Касаткина защищает в Чарльстоне свой единственный титул Финалисты Майами Рублёв и Хачанов встретятся с австрийцами в Кубке Дэвиса в Москве, а Касаткина будет защищать свой титул в Чарльстоне.