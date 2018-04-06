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Гёргес: мне удалось нейтрализовать сильные стороны Касаткиной

Гёргес: мне удалось нейтрализовать сильные стороны Касаткиной
Теннис / WTA

Немецкая теннисистка Юлия Гёргес (5) прокомментировала победу над россиянкой Дарьей Касаткиной (3) в четвертьфинале турнира категории Premier в Чарльстоне.

«Я очень довольна своим сегодняшним выступлением. Думаю, что на этом турнире мне удаётся прогрессировать от матча к матчу. Это мой первый полуфинал в Чарльстоне, что не может не радовать. Здесь прекрасный город, и я рада, что у меня есть возможность продолжать выступление на местных кортах.

Ключом к сегодняшней победе стала агрессивная игра в симбиозе с терпением. Касаткина — отличная теннисистка, которая здорово передвигается по корту и создаёт остроту. Думаю, мне удалось нейтрализовать сильные стороны соперницы, что и предопределило итоговый результат», — цитирует Гёргес официальный сайт тура.

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