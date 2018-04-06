Гёргес: мне удалось нейтрализовать сильные стороны Касаткиной

Немецкая теннисистка Юлия Гёргес (5) прокомментировала победу над россиянкой Дарьей Касаткиной (3) в четвертьфинале турнира категории Premier в Чарльстоне.



«Я очень довольна своим сегодняшним выступлением. Думаю, что на этом турнире мне удаётся прогрессировать от матча к матчу. Это мой первый полуфинал в Чарльстоне, что не может не радовать. Здесь прекрасный город, и я рада, что у меня есть возможность продолжать выступление на местных кортах.



Ключом к сегодняшней победе стала агрессивная игра в симбиозе с терпением. Касаткина — отличная теннисистка, которая здорово передвигается по корту и создаёт остроту. Думаю, мне удалось нейтрализовать сильные стороны соперницы, что и предопределило итоговый результат», — цитирует Гёргес официальный сайт тура.

Дарья Касаткина защищает в Чарльстоне свой единственный титул Финалисты Майами Рублёв и Хачанов встретятся с австрийцами в Кубке Дэвиса в Москве, а Касаткина будет защищать свой титул в Чарльстоне.