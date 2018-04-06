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Севастова вышла в полуфинал в Чарльстоне, где сыграет с Гёргес

Севастова вышла в полуфинал в Чарльстоне, где сыграет с Гёргес
Теннис / WTA

Теннисистка из Латвии Анастасия Севастова обеспечила себе место в полуфинале турнира категории Premier в Чарльстоне (США). 8-я ракетка соревнований обыграла представительницу Чехии Кристину Плишкову со счётом 6:4, 6:0.

Продолжительность поединка составила 1 час и 1 минуту. Севастова записала на свой счёт 3 подачи навылет, 1 двойную ошибку и 4 реализованных брейк-пойнта из 4. Плишкова обошлась без двойных ошибок и брейк-пойнтов, при этом она выполнила 3 эйса.

Севастова одержала свою первую победу над Плишковой, в 2017 году она уступила ей на турнире в Шэньчжэне. Для теннисистки из Латвии это второй полуфинал в 2018 году, в начале сезона она добралась до аналогичной стадии на соревнованиях в Брисбене.

За выход в финал Севастова поспорит с немкой Юлией Гёргес (5), которая ранее обыграла россиянку Дарью Касаткину (3). Уроженка Тольятти не смогла защитить свой титул, который был завоёван в прошлом сезоне.

Чарльстон 2018. 1/4 финала
06 апреля 2018 года, пятница. 22:25 МСК
Анастасия
Севастова
Кристина
Плишкова
6:4 6:0
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