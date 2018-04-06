Севастова вышла в полуфинал в Чарльстоне, где сыграет с Гёргес

Теннисистка из Латвии Анастасия Севастова обеспечила себе место в полуфинале турнира категории Premier в Чарльстоне (США). 8-я ракетка соревнований обыграла представительницу Чехии Кристину Плишкову со счётом 6:4, 6:0.



Продолжительность поединка составила 1 час и 1 минуту. Севастова записала на свой счёт 3 подачи навылет, 1 двойную ошибку и 4 реализованных брейк-пойнта из 4. Плишкова обошлась без двойных ошибок и брейк-пойнтов, при этом она выполнила 3 эйса.



Севастова одержала свою первую победу над Плишковой, в 2017 году она уступила ей на турнире в Шэньчжэне. Для теннисистки из Латвии это второй полуфинал в 2018 году, в начале сезона она добралась до аналогичной стадии на соревнованиях в Брисбене.



За выход в финал Севастова поспорит с немкой Юлией Гёргес (5), которая ранее обыграла россиянку Дарью Касаткину (3). Уроженка Тольятти не смогла защитить свой титул, который был завоёван в прошлом сезоне.

Дарья Касаткина защищает в Чарльстоне свой единственный титул Финалисты Майами Рублёв и Хачанов встретятся с австрийцами в Кубке Дэвиса в Москве, а Касаткина будет защищать свой титул в Чарльстоне.