А. Зверев: Феррер — настоящий боец, в матче с ним важен каждый розыгрыш

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал победу над испанцем Давидом Феррером (6:4, 6:2, 6:2) в четвертьфинале Кубка Дэвиса.



«Мне приходилось вести напряжённое сражение в ходе каждого розыгрыша. Мы все знаем, что Феррер является настоящим бойцом, одним из лучших игроков тура. Он способен изменить ситуацию в любой момент поединка, поэтому в такой игре важен каждый розыгрыш, каждый брейк-пойнт. В целом я доволен своей игрой и своим отношением к делу», — цитирует Зверева официальный сайт Кубка Дэвиса.



Позже испанец Рафаэль Надаль сравнял счёт в противостоянии, обыграв в трёх сетах немца Филиппа Кольшрайбера.

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