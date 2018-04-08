Гёргес обыграла Севастову и вышла в финал турнира в Чарльстоне

Немецкая теннисистка Юлия Гёргес вышла в финал турнира категории Premier в Чарльстоне. 5-я ракетка соревнований обыграла представительницу Латвии Анастасию Севастову (8) со счётом 7:6 (7:5), 6:3.



Гёргес выполнила 3 подачи навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 2 брейк-пойнта из 4. На счету Севастовой 1 эйс и 13 упущенных брейк-пойнтов, спортсменка из Латвии обошлась без двойных ошибок.



В решающем матче турнира Гёргес встретится с представительницей Нидерландов Кики Бертенс (12), которая ранее обыграла американку Мэдисон Кис (7). Действующей победительницей турнира является россиянка Дарья Касаткина, которая уступила Гёргес в четвертьфинале.

Дарья Касаткина защищает в Чарльстоне свой единственный титул Финалисты Майами Рублёв и Хачанов встретятся с австрийцами в Кубке Дэвиса в Москве, а Касаткина будет защищать свой титул в Чарльстоне.