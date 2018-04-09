Гёргес: Бертенс — замечательная девушка, и лучше всего было проиграть именно ей

Немка Юлия Гёргес прокомментировала своё поражение от голландки Кики Бертенс в финальном матче грунтового турнира в Чарльстоне.



«Думаю, даже без тренера мне удаётся показывать свой теннис, быть на корте тем игроком, каким мне хочется. Кроме того, я хорошо справлялась с тяжёлыми моментами в матчах, находила правильные решения. Но я не могу побеждать на каждом турнире, на котором выступаю. Я очень горжусь тем, чего добилась в последние месяцы. И я очень рада за Кики, она замечательная девушка. Она чертовски хороша на корте. Если я должна была проиграть сегодня, то Кики — лучший вариант из всех возможных», — приводит слова Гёргес WTA Insider.

Бертенс разгромила Гёргес в финале турнира в Чарльстоне