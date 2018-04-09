Мойя: Надаль проведёт успешный сезон, если сумеет избежать травм

Карлос Мойя, тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля, считает, что его подопечный проведёт успешный сезон, если сможет обойтись без травм.



«Рафа чуть менее уверен, чем в прошлом сезоне. Он считает, что ему необходимо провести множество матчей для того, чтобы обрести игровой ритм. По правде говоря, у меня иная точка зрения. Я не сомневаюсь, что Рафа проведёт отличный сезон, если сумеет избежать травм», — приводит слова Мойи Tennis World USA.



Лидер рейтинга ATP помог сборной Испании обыграть Германию и пробиться в полуфинал Кубка Дэвиса. Сначала Надаль оказался сильнее Филиппа Кольшрайбера, а затем – Александра Зверева. Уроженец Манакора провёл первые матчи после того, как пропустил турниры в Акапулько, Индиан-Уэллсе и Майами из-за травмы бедра.

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