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Мойя: Надаль проведёт успешный сезон, если сумеет избежать травм

Мойя: Надаль проведёт успешный сезон, если сумеет избежать травм
Теннис / Кубок Дэвиса

Карлос Мойя, тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля, считает, что его подопечный проведёт успешный сезон, если сможет обойтись без травм.

«Рафа чуть менее уверен, чем в прошлом сезоне. Он считает, что ему необходимо провести множество матчей для того, чтобы обрести игровой ритм. По правде говоря, у меня иная точка зрения. Я не сомневаюсь, что Рафа проведёт отличный сезон, если сумеет избежать травм», — приводит слова Мойи Tennis World USA.

Лидер рейтинга ATP помог сборной Испании обыграть Германию и пробиться в полуфинал Кубка Дэвиса. Сначала Надаль оказался сильнее Филиппа Кольшрайбера, а затем – Александра Зверева. Уроженец Манакора провёл первые матчи после того, как пропустил турниры в Акапулько, Индиан-Уэллсе и Майами из-за травмы бедра.

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