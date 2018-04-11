Стартовый матч Кузнецовой в Лугано перенесён на 12 апреля

Матч первого круга на грунтовом турнире категории International в Лугано (Швейцария) между россиянкой Светланой Кузнецовой (5) и немкой Моной Бартель перенесён на 12 апреля, информирует пресс-служба турнира.



Встреча должна была состояться в понедельник, 9 апреля, однако теннисистки до сих пор не выявили победительницу по причине дождя. Они успели обменяться выигранными сетами, в третьей партии уроженка Санкт-Петербурга повела со счётом 4:3. Кроме того, на четверг перенесены практически все оставшиеся матчи, которые не были сыграны в среду.



Победительница этого матча во втором круге встретится с победительницей поединка Донна Векич (Хорватия) – Александра Каданту (Румыния, Q).

Текстовая онлайн-трансляция матча Кузнецова — Бартель в Лугано